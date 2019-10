Jeep Renegade - Con il my2020 diventa ibrida e connessa

Fonte : quattroruote

(Di giovedì 3 ottobre 2019) Laha aperto gli ordini del model year 2020 della, che è stata rinnovata principalmente nei contenuti. Se da un lato l'estetica è quella di sempre, dall'altro assisteremo a una svolta radicale sottopelle: nei prossimi mesi, la nuova versione della Suv, infatti, porterà al debutto la prima motorizzazione plug-in hybrid del marchio americano. Proposta con prezzi a partire da 26.800 euro, lamy 2020 è disponibile con la nuova Uconnect Box, che garantirà svariati servizi di connettività di bordo. Connettività di serie con l'infotainment. La Suv compatta sarà il primo modello del gruppo FCA a disporre di nuovi servizi online: tramite la Uconnect Box, disponibile per gli infotainment da 7" e 8,4", sarà possibile visualizzare da remoto svariate informazioni sulla vettura tramite l'app per smartphone e smartwach My Uconnect. Le varie funzionalità saranno ...

