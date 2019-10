Ivan Zaytsev papà per la terza volta | «È arrivata Nausicaa | bella come la mamma»

Fonte : vanityfair

(Di giovedì 3 ottobre 2019) Le originiTesta caldaL'amoreI tatuaggiLa celebritàDoppia facciaFinalmentebisSegni particolariIl futuro«Benvenuta!». Il grido dello zar del volley italiano è questo.– entrato nella storia per aver trascinato l’Italia alla finale olimpica di Rio 2016 – e sua moglie Ashling hanno dato il benvenuto al terzo figlio. Una bambina che hanno chiamato, appunto,. «Alle 7 e 22 di stamattina hai urlato al mondo, per la prima… Forte e bellissima,lati ama follemente», le parole del campione condivise via Instagram, insieme alla prima foto della neonata. Va ad allargare la famiglia. La piccola Sienna è nata all’inizio di gennaio 2018, mentre il primogenito, Sasha, è venuto al mondo nell’ottobre 2014. D’altronde siache Ashling non hanno mai fatto mistero di volere mettere su una piccola squadra. «Ci stiamo ...

