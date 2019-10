Ius culturae | riprende iter alla Camera M5s frena | “Non è priorità | deciderà voto su

Ius culturae - Polverini : “Mi autosospendo da Forza Italia. Partito insegue Lega e FdI” : “Mi sono autosospesa dal gruppo parlamentare di Forza Italia di fronte all’ennesimo atto ostruzionistico. Oggi il capogruppo della Commissione Affari Costituzionali, Francesco Paolo Sisto, di fronte all’abbinamento di una mia proposta di legge sullo Ius Culturae a quella del’onorevole Laura Boldrini, sullo Ius Soli, contrariamente alla prassi, ha chiesto tempo prima di procedere d’ufficio”. Sono le parole ...

Cittadinanza : Baldino (M5S) - ‘Ius culturae non è priorità per Movimento’ : Roma, 3 ott. (AdnKronos) – “Voglio precisare quanto detto in precedenza su Rousseau: ho parlato della nostra piattaforma come strumento di democrazia interna”. Lo dice Vittoria Baldino dei 5 Stelle che oggi al termine dei lavori sullo Ius Culturae in Affari costituzionali aveva detto che il tema sarà sottoposto alla consultazione su Rousseau. “Il programma con cui ci siamo presentati alle elezioni politiche è stato ...

Ius culturae - riprende dibattito Camera : 16.34 Il M5S chiederà agli iscritti di esprimersi sullo Ius culturae con la consultazione on line sulla piattaforma Rousseau. Il tema "è delicato", spiega la deputata Baldino al termine della seduta in commissione Affari costituzionali Il Pd insiste affinché si proceda con "la massima attenzione". "Per noi è una priorità", afferma la dem Pollastrini. Ma da FI Sisto frena:"No ad un percorso accelerato" del ddl. Ira di Polverini: "Mi ...

Cittadinanza : Ius culturae a Camera - Brescia ‘buonsenso su legittime istanze’ (2) : (AdnKronos) – L’esame della proposta di legge, ha ricordato Brescia, “iniziato il 24 ottobre 2018 con la relazione illustrativa dell’allora relatore Speranza, era proseguito nella seduta del 31 ottobre 2018 e che l’Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi aveva deliberato di procedere a un ciclo di audizioni informali, successivamente autorizzate dal Presidente della Camera. In particolare ...

**Cittadinanza : Ius culturae a Camera - Brescia ‘buonsenso su legittime istanze’** : Roma, 3 ott. (AdnKronos) – E’ ripreso da oggi l’esame del ddl sullo Ius Culturae in commissione Affari costituzionali alla Camera. Il relatore “della proposta di legge C. 105 Boldrini, recante Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza” sarà il presidente delle commissione, Giuseppe Brescia, in sostituzione di Roberto Speranza, divenuto componente del governo. L’annuncio ...

Con lo Ius culturae - 102mila ragazzi diventerebbero italiani : (foto: Emanuele Cremaschi/Getty Images) Cittadinanza italiana a chi abbia completato un ciclo di studi nel nostro paese: è lo ius culturae, un tema riportato al centro del dibattito politico dalla ministra per la famiglia Elena Bonetti. Se venisse implementato, quanti bambini diventerebbero italiani? Per provare a capirlo, Wired ha interrogato gli open data del Miur, con l’obiettivo di capire quanti siano gli studenti stranieri nel nostro ...

Ius culturae - per me una forma parziale di cittadinanza : Il tema dello Ius culturae mi pare abbia a che vedere con la modalità con la quale in Italia le persone minorenni possono acquisire la cittadinanza, e da alcuni politici sembra associato (più o meno direttamente) all’estensione del voto ai minori di 18 anni (già che ci siamo). Mi limiterei a considerare il tema dal punto di vista dell’acquisizione della cittadinanza. Guardando alla proposta di legge presentata da Renata Polverini, se ben ...

Sondaggi Ixè : “Lega stabile al 29 - non cresce da un mese. Pd al 21 - 6 e M5s al 21. Fiducia in Conte in lieve calo. 62% a favore Ius culturae” : Lega rimane stabile appena sotto il 30 per cento (passa dal 29,9 al 29,7 per cento dei consensi). Pd e 5 stelle stabili, ma entrambi in tendenza negativa: rispettivamente al 21,6 (-0,2) e al 21 (-0,5) per cento. I Sondaggi di Ixè per Cartabianca su Rai3 fotografano, a una settimana di distanza dall’ultima rilevazione, una situazione che in generale rimane immutata e dove l’unico cambiamento rilevante è quello di Italia viva ...

Il Rapporto Immigrazione - lo Ius culturae e il barometro dell’odio : Sono esattamente 5.255.503 stranieri residenti nel nostro Paese (8,7% della popolazione totale). Sono 65.444 I bambini nati in Italia da genitori stranieri nel 2018: il 3,7% in meno rispetto all’anno precedente. È quanto emerge dal XXVIII Rapporto Immigrazione presentato da Caritas e Migrantes.Il calo demografico nel nostro Paese non riesce dunque a essere compensato nemmeno dalle nascite di bambini ...

Cittadinanza : Zingaretti - ‘Ius culturae importante iniziare a discutere’ : Roma, 1 ott. (AdnKronos) – “E’ importante iniziare a discuterlo, nel rispetto di tutti ma non aver paura delle differenze è un elemento di civilità”. Lo dice Nicola Zingaretti al Tg3 a proposito dello Ius Culturae. L'articolo Cittadinanza: Zingaretti, ‘Ius Culturae importante iniziare a discutere’ sembra essere il primo su CalcioWeb.

Ius culturae : cosa significa - pro e contro. La situazione europea : Ius Culturae: cosa significa, pro e contro. La situazione europea In quest’ultimo periodo è tornato in auge, negli ambienti parlamentari e politici, ma anche altrove, il dibattito sul riconoscimento o meno dello ius Culturae, al fine di ottenere – attraverso di esso – la cittadinanza italiana. Vediamo allora più nel dettaglio di che si tratta, quali sono i pro e i contro e come si distingue dallo ius soli. Se ti ...

Ius culturae : stop dal M5S - Di Maio “non è una priorità” : Ius Culturae: stop dal M5S, Di Maio “non è una priorità” Ius Culturae: stop dal M5S, Di Maio “non è una priorità” Lo Ius Culturae non sarebbe sicuramente un tema centrale in questo momento – tra legge di bilancio, il possibile aumento dell’Iva, i tentativi di fare passi in avanti nella politica migratoria comune e il salario minimo orario -. È questa l’opinione del ministro degli Affari Esteri, Luigi Di Maio. ...

Di Maio dà lo stop allo Ius culturae - come nel 2017 : Quando si è parlato di “Governo della discontinuità” tutti coloro che sostengono le lotte per i diritti degli immigrati si sono illusi: hanno iniziato a pensare che la gigantesca opera di demonizzazione dell’immigrazione e di compressione dei diritti fosse destinata a venire superata. Purtroppo, pare non essere vero: ancora una volta la proposta dello ius culturae – presentata nel 2018 dalla Polverini – trova ostilità e contraddizioni in seno ...

Ci sono spiragli sullo Ius culturae tra Pd e M5s : Una legge sullo ius soli difficilmente potrebbe vedere la luce in Parlamento. Troppe le diverse sensibilità sia tra gli schieramenti che all'interno delle stesse forze di maggioranza. Un intervento a favore dello ius culturae, invece, potrebbe raccogliere consensi, anche se i tempi non saranno brevi. Ma spiragli si sono aperti nel Pd, nei 5 stelle e tra i renziani. Purché, viene sottolineato, si "proceda con calma e equilibrio, nessuna corsa a ...