Italia indietro su povertà | ambiente ed energia | ma migliora per salute | uguaglianza di

Vaccini - l’Italia indietro per quelli in gravidanza : network di esperti al lavoro : L’Italia è fanalino di coda, fra i 30 Paesi più sviluppati del pianeta, per le vaccinazioni in gravidanza. Contro la pertosse, protettiva per il bambino, si vaccina soltanto l’1,4% delle donne incinte contro il 60% degli Stati Uniti e il 35% della media europea. Mentre contro l’influenza, per la quale le future mamme hanno un rischio accresciuto di complicazioni anche gravi, non si supera il 5%: in Lombardia si arriva ...

Triathlon - World Cup Weihai 2019 : Joao Silva si aggiudica la tappa cinese - indietro gli Italiani : Nella notte italiana si è disputata la tappa di Weihai (Cina) della World Cup 2019 di Triathlon maschile. Come ampiamente previsto il successo della prova disputata su distanza olimpica (1.5 chilometri di nuoto, 40.2 di bici e 10 di corsa) è andato al portoghese Joao Silva con il tempo complessivo di 1:54.47 (17:56 nella parte di nuoto, 1:04.41 nella sezione in bici e 30.45 nella corsa) distanziando di appena 2 secondi lo svizzero Max Studer ...

Di Maio : “Conte il premier migliore per l’Italia. Anche il Pd ha fatto un passo indietro - non c’è più problema vicepremier” : Il premier incaricato Giuseppe Conte è “il migliore che l’Itali possaa avere in questo momento”. E adesso, Luigi Di Maio guarda “a un governo nel quale, se saranno rispettate i temi e i programmi, potremo fare bene” per il Paese. Il capo politico 5 stelle, dopo le tensioni dei giorni scorsi, si è presentato in diretta su Facebook poco dopo il messaggio del presidente del Consiglio e ha parlato del voto su Rousseau ...

Basket - Torneo di Shenyang 2019 : senza Hackett è passo indietro Italia - la Nuova Zelanda vince 82-88 : Terza sconfitta su tre gare nel Torneo AusTiger, che da Shenyang nel frattempo si è spostato ad Anshan, per l’Italia. La Nazionale di Meo Sacchetti esce sconfitta contro la Nuova Zelanda con il punteggio di 82-88, pagando un approccio confusionario, le tante triple dei Tall Blacks e dei chiari problemi in cabina di regia quando a mancare è il titolare del posto, Daniel Hackett. Confermano buone sensazioni tanto Danilo Gallinari (22 punti) ...

Equitazione - Europei salto ostacoli Rotterdam 2019 : nelle prime qualifiche azzurri indietro - Italia 11ma nella classifica a squadre : Non iniziano col piede giusto per l’Italia gli Europei di salto ostacoli scattati oggi a Rotterdam, in Olanda: nella prima prova di qualifica, valevole sia per la prova individuale, che porterà 25 cavalieri alla finale di domenica, che per quella a squadre, che venerdì vedrà 10 team giocarsi le medaglie ed i tre pass olimpici per le selezioni non ancora qualificate, gli azzurri finiscono nelle retrovie, e l’Italia così è 11ma nella ...

Annalisa Chirico smonta la sinistra Italiana : "Senza Renzi fa solo un salto indietro - altroché progresso" : La giornalista Annalisa Chirico, ospite a Stasera Italia, paragona i due "Mattei" della politica italiana, così diversi ma al contempo così uguali: "Matteo Salvini e Matteo Renzi non sono solo due grandi comunicatori politici, ma anche due grandi politici. Renzi ha rotto le catene con la sinistra, n