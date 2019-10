Inaugurazione della prima linea ferroviaria italiana | oggi il 180° anniversario

Fonte : meteoweb.eu

(Di giovedì 3 ottobre 2019) Il 3 ottobre 1839 ebbe luogo l’, una delle prime in Europa e nel mondo: ilviene celebratoda un Doodle di Google. La Napoli-Portici (percorso di circa 7 km) fu una vera rivoluzione per l’epoca, soprattutto se si considera che laferrovia venne stata realizzata in Inghilterra solo pochi anni. La Napoli-Portici venne realizzata per volere del re Ferdinando II di Borbone, a quel tempo re del Regno delle Due Sicilie. A compiere il tragitto, che in pochi mesi venne usato da oltre 80.000 passeggeri, era una locomotiva a vapore battezzata Vesuvio. Per la realizzazione dell’opera fu indispensabile rivolgersi all’industria straniera: sia la progettazione che il capitale investito erano francesi, le locomotive inglesi. Ad essere italiani erano i materiali utilizzati, provenienti dalla ...

