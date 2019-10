Fonte : quotidianodiragusa

(Di giovedì 3 ottobre 2019) ROMA - Il Misery Index di Confcommercio, una valutazione macroeconomica del, ad agosto 2019 si e' attestato su un valore stimato...

Si24it : In lieve miglioramento l'indice del #disagiosociale - Si24 - ennatrasporti : IN LIEVE MIGLIORAMENTO L’INDICE DEL DISAGIO SOCIALE - sicilianews24 : In lieve miglioramento l’indice del disagio sociale - -