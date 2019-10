In Italia i dazi Usa colpiscono formaggi e prosciutto | salvi pasta | vino e olio

DAZI USA CONTRO UE/ Il doppio rischio che corre l'Italia : La Wto ha approvato ieri la richiesta americana di poter imporre DAZI sull'importazione di beni Ue per circa 7,5 miliardi di dollari

Titoli e aperture : i conti della manovra Italiana e i dazi Usa all'Europa spiegati dai giornali : Il premier Giuseppe Conte sembra prender tempo mentre il governo continua a lavorare sulla manovra. All'interno, duello sui rincari Iva e per ora stop a ticket sanitari. Dalla lotta all'evasione si arriva ad un'emersione record da affitti e canone Rai. Piano dei renziani per una nuova Irpef mentre si sta lavorando alla revisione delle detrazioni. Entro il 15 ottobre il governo dovrà consegnare alla Unione Europea lo schema della legge di ...

I dazi di Trump sono la prova finale : il sovranismo è il vero nemico dell’Italia : Ci ha imposto tariffe 7,5 miliardi di tariffe sull'export. Ha dichiarato guerra ai nostri partner commerciali. Ci ha fatto puntare sul cavallo sbagliato in Libia. No, non è l'Europa, e nemmeno la Germania o la Francia, il nostro incubo peggiore. È l’ideologia del mondo chiuso, che uccide una terra di frontiera come la nostra. I colpevoli? Trump, Orban, e chi ha casa nostra li applaude.Continua a leggere

Italia-Usa - dazi e minacce : Penalizzati nel commercio, sotto schiaffo in politica estera. Non ce la passiamo bene noi italiani, intesi come Paese e come Palazzo, dopo la scelta del Wto di autorizzare gli Usa a comminare 7 miliardi e mezzo di dollari di dazi ai produttori europei. L’Italia infatti dalla querelle commerciale fra americani e europei ne ricava solo svantaggi, sia commerciali che politici, a fronte di nessun vantaggio concreto visto che il reale motivo ...

Di Maio a Pompeo : «Dazi Usa ci preoccupano. Le aziende Italiane devono avere certezze» : Chissà se il pranzo offerto da Luigi Di Maio a Mike Pompeo nella cornice rinascimentale di Villa Madama contribuirà a convincere gli americani che forse i dazi sul parmigiano reggiano e...

Dazi Usa - dal vino al parmiggiano : i prodotti Italiani che più risentiranno della decisione del Wto : Dopo la decisione del Wto, che ha stabilito che gli Usa potranno imporre Dazi agli europei per 7,5 miliardi di dollari come compensazione per gli aiuti illegali concessi al consorzio aeronautico Airbus, tanti sono i prodotti italiani che potrebbero risentire dei rialzi tariffari: "vino e parmigiano potrebbero essere i prodotti italiani più colpiti". A rischio anche prosecco, olio e pasta.Continua a leggere

Italia-Usa - Dazi e Libia al centro del colloquio Di Maio-Pompeo : Dazi, Libia, sicurezza, accordi commerciali. Questi i temi al centro dei colloqui del segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, da ieri a Roma

Dazi : Conte - ‘problema molto serio - confidiamo attenzione Usa verso Italia’ : Roma, 2 ott. (AdnKronos) – “L’altro giorno sono stato ospite di Coldiretti a Bologna e ho preannunciato che la decisione era attesa ed ero fortemente preoccupato. Purtroppo, ahimé, sono stato un buon profeta, perché era nell’aria ci fosse questo esito dell’arbitrato presso il Wto. A questo punto il problema è molto serio, ieri ho visto il Segretario di Stato americano Pompeo a Palazzo Chigi” e quello dei ...

Wto autorizza Usa a dazi da 7 - 5 miliardi Usd contro Ue. Per l’Italia - un conto da oltre un miliardo : Come ampiamente anticipato il Wto, l'Organizzazione mondiale del commercio ha stabilito che gli Stati Uniti potranno procedere a imporre dazi di rappresaglia su beni europei per 7,496 miliardi di dollari complessivi, in seguito ai sussidi ricevuti da Airbus. La decisione, giunta dall'organismo arbitrale dell'organizzazione che ha sede a Ginevra, segna però solo un capitolo della decennale disputa che vede l'Ue e gli Usa in contesa sui rispettivi ...

Wto autorizza Usa a dazi da 7 - 5 miliardi contro Ue. Per l’Italia un conto da oltre un miliardo : Come ampiamente anticipato il Wto, l'Organizzazione mondiale del commercio ha stabilito che gli Stati Uniti potranno procedere a imporre dazi di rappresaglia su beni europei per 7,496 miliardi di dollari complessivi, in seguito ai sussidi ricevuti da Airbus. La decisione, giunta dall'organismo arbitrale dell'organizzazione che ha sede a Ginevra, segna però solo un capitolo della decennale disputa che vede l'Ue e gli Usa in contesa sui rispettivi ...

Dazi - Cina - Papa e visita di Trump L'agenda di Mike Pompeo in Italia : Arriva in Italia il segretario di Stato Usa Pompeo: in agenda incontri con Conte, Mattarella, Di Maio e Papa Francesco. Focus su Dazi, Cina e 5G. Si prepara una possibile visita di Trump Segui su affarItaliani.it

Cresce l’attesa per la decisione Wto sui dazi Usa all’Europa - l’Italia la più colpita : Cresce l'attesa a Bruxelles per l'ufficializzazione da parte del Wto dell'entita' delle compensazioni che gli Usa potranno chiedere all'Ue per gli aiuti illegali a Airbus. Compensazioni dall'ammontare record, anche se il dato e' ufficioso, di 7 miliardi di euro. Gli occhi sono puntati sull'Ue e ci si domanda come reagira' nel caso le cifre, e l'intenzione Usa di rivalersi pienamente, venissero confermate. Oggi la questione potrebbe diventare il ...

Dazi : nel mirino vino - pasta - parmigiano Pompeo in Italia - braccio di ferro con l’Ue : L’export agroalimentare verso gli Usa vale 4 miliardi di euro. Nel mirino prodotti come vino, pasta e formaggi. E il 5% della produzione di parmigiano va oltreoceano. Ecco i possibili effetti di un’applicazione dei Dazi all’Unione Europea da parte degli Stati Uniti

