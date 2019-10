Il video di Ibrahimovic virale sui social | ' Vengo al Genoa e vinciamo lo scudetto'

Un gol da lasciare senza fiato - Ibrahimovic incanta in allenamento : lo svedese sorpreso da… se stesso [video] : L’attaccante svedese ha sfoderato un gol di rara bellezza in allenamento, lasciando senza parole anche se stesso Zlatan Ibrahimovic non è tipo da sorprendersi per un gol, soprattutto se segnato da lui stesso, considerata la propria smisurata autostima. Questa volta però l’attaccante dei Los Angeles Galaxy ha superato ogni aspettativa personale, segnando in allenamento un gol davvero fantascientifico. Dopo aver posizionato la ...

Ibrahimovic ‘sorprende’ ancora – Che prodezza in allenamento – video : Lo svedese Zlatan Ibrahimovic si è reso protagonista dell’ennesima prodezza. Stavolta in allenamento a Los Angeles Ibrahimovic, proprio come Elmas nei giorni scorsi, segna da dietro la linea della porta in allenamento con la maglia del Los Angeles Galaxy. Il campione nel corso della sua carriere ci ha abituato a svariate prodezza, di taccom in acrobazia, dalla distanza e tutte le precedenti. Stavolta l’ha fatto senza un grande ...

C’è l’invasione dei tifosi e in campo scoppia il caos : Ibrahimovic è il bersaglio ma resta impassibile. Il video è virale : Zlatan Ibrahimovic ancora protagonista dall’altra parte dell’Oceano. Durante una partita di campionato, due tifosi sono scesi in campo per avvicinare il campione svedese (probabilmente per un autografo). E mentre i due gli corrono intorno, cercando di fuggire dagli addetti alla sicurezza, Ibra rimane impassibile. Il video è stato pubblicato, in slow motion, dalla sua squadra, i Los Angeles Galaxy, col commento: “What is ...