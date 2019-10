Il trailer della nuova commedia su David Copperfield

Fonte : wired

(Di giovedì 3 ottobre 2019) https://www.youtube.com/watch?v=oHG7FnBDY0Q S’intitola The Personal History ofil nuovo film di Armando Iannucci, regista e sceneggiatore noto per il recente Morto Stalin se ne fa un altro e per essere il creatorepluripremiata serie comica Veep. Come si intuisce dal titolo, la pellicola sarà una riscrittura del classico romanzo di Charles Dickens che racconta la storia del protagonista che cresce senza padre e nelle alterne vicendeborghesia industriale dell’Inghilterra ottocentesca. Ma a differenza del libro da cui è tratta, sarà una riproposizione bizzarra e molto comica, come si può intuire dal primointernazionale diffuso in queste ore. Innanzitutto a impersonare il protagonista è Dev Patel, attore inglese di origini indiane e già il colorepelle dovrebbe segnare il primo segnale di stranezza considerata la compagine sociale ...

