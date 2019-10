Il titolare del maneggio di Caserta si difende | “Sono stato frainteso”

E’ morto Giorgio Squinzi : addio al titolare di Mapei e Presidente del Sassuolo : E’ morto stasera a Milano Giorgio Squinzi, Presidente di Confindustria tra 2012 e 2016, amministratore unico di Mapei, azienda fondata dal padre Rodolfo nel 1937. Squinzi, 76 anni, era malato da tempo. Nato nel 1943 a Cisano Bergamasco, in provincia di Bergamo, era il proprietario del Sassuolo, che oggi milita in serie A. L'articolo E’ morto Giorgio Squinzi: addio al titolare di Mapei e Presidente del Sassuolo sembra essere il primo ...

Caserta - violenze sessuali nei confronti delle allieve : ai domiciliari titolare di un maneggio : La segnalazione alla Questura di Caserta è arrivata da una onlus che opera sul territorio ed è risultata decisiva per permettere alle forze dell’ordine di avviare un’indagine. L’associazione aveva raccolto la testimonianza di una minorenne, la quale aveva denunciato il titolare di un maneggio che, dai suoi racconti, l’aveva fatta oggetto di violenze sessuali in più di una occasione.\\ La ragazza frequentava la struttura ippica ubicata in ...

Caserta - “abusi sessuali su 7 minorenni allieve del suo centro ippico” : ai domiciliari titolare di un maneggio e istruttore di equitazione : Violenza sessuale pluriaggravata e continuata nei confronti di sue allieve minorenni. Con questa accusa il titolare di un maneggio e istruttore di equitazione nel Casertano è finito agli arresti domiciliari al termine di un’inchiesta condotta dalla squadra mobile di Caserta, coordinata dal pool “fasce deboli” della procura di Santa Maria Capua Vetere. Stando a quanto ricostruito dalla polizia, l’uomo ha compiuto abusi ...

Insulti a Juan Jesus - la Roma annuncia il Daspo a vita per il titolare dell’account Instagram : Daspo a vita per il gestore di un account Instagram “che ha inviato Insulti razzisti disgustosi a Juan Jesus, attraverso un messaggio diretto”. Lo annuncia via social la Roma, dopo che il difensore brasiliano aveva reso pubblici gli screenshot dei messaggi ricevuti. “Abbiamo segnalato l’account alla Polizia e a Instagram. La persona responsabile sarà daspata a vita dalle partite della Roma”, l’annuncio ...

Reddito di cittadinanza - multe più salate per chi impiega in nero familiare di un titolare del sussidio : Reddito di cittadinanza, il governo rosso-giallo prepara qualche correttivo e una nuova stretta sui furbetti. Intanto anche per i datori di lavoro che impiegano senza contratto persone che hanno in...

Reddito di cittadinanza : multe per chi impiega in nero un familiare titolare del sussidio : Rischiano sanzioni fino a poco meno di 50mila euro i datori di lavoro che impiegano in “nero” soggetti che, pur non essendo titolari del Reddito di cittadinanza, abbiano nel proprio nucleo familiare almeno un destinatario della misura di sostegno economico

Milano - esplosione in ditta che vende cannabis light : i sospetti sull’uso del butano per estrarre l’olio. Il titolare è gravemente ustionato : Il sospetto è che stessero estraendo olio dalla cannabis light usando il butano. Ma qualcosa dev’essere andato storto e le bombolette del gas hanno iniziato a saltare in aria una dopo l’altra provocando esplosioni a catena e un incendio con fiamme alte fino a 10 metri che hanno investito Giuseppe Palumbo, proprietario della ditta Tree of light di Trezzano sul Naviglio, in provincia di Milano, suo fratello Sergio e un dipendente, ...

Compra un abito da sposa - vuole le modifiche ma il titolare del negozio rifiuta di farle - cosa accade dopo diventa virale : Una futura sposa si era recata in un negozio di abiti da sposa First Lady Bridal Shop a Detroit e aveva acquistato il suo vestito. dopo qualche giorno era tornata nel negozio chiedendo alcune modifiche ma il titolare si era rifiutato di apportarle. A quel punto gli amici della donna che l’avevano accompagnata hanno iniziato a picchiare selvaggiamente il titolare del negozio, Hekmat Putruss, la moglie Salwa e il figlio Pierre. Le immagine ...

Volley - Europei 2019 : il possibile sestetto titolare dell’Italia e le alternative a disposizione di Blengini : Continuità, novità, un pizzico di riconoscenza, tanta voglia di tornare a vincere o comunque a salire su un podio continentale dopo il digiuno del 2017, accompagnato dagli strascichi polemici per l’affaire Zaytsev. Sono queste le variabili che spingeranno il ct azzurro Blengini a scegliere il sestetto titolare per l’Europeo 2019. Se si vuole andare sul sicuro si può puntare sul sestetto consueto: Giannelli in regia, Zaytsev opposto, ...

Probabili formazioni Serie B - tutti gli schieramenti della seconda giornata : Djordjevic titolare : Probabili formazioni Serie B – Torna in campo la Serie B. Si gioca il secondo turno del campionato cadetto. Ad aprire sarà Chievo-Empoli, sei partite in programma sabato, 3 domenica. Interessanti gli scontri tra Pescara e Pordenone e tra Spezia e Crotone. Tutte le Probabili formazioni della seconda giornata. Probabili formazioni Serie B CHIEVO-EMPOLI Chievo (4-3-1-2): Semper; Bertagnolo, Leverbe, Rigione, Brivio; Vignato, Esposito, ...

Seria A - Lazio-Roma probabili formazioni derby della capitale : Kluivert ancora titolare : Lazio-Roma è il primo derby del campionato di Serie A 2019/2020 e arriva molto presto, alla seconda giornata e prima della fine del calciomercato che potrebbe ancora modificare la composizione dei rispettivi organici. Il confronto tra le 2 formazioni capitoline promette comunque grandi emozioni, data l’accesa rivalità tra le 2 contendenti che in questa occasione si giocano la supremazia cittadina. La Lazio arriva al derby dopo il successo ...

Il Ct dell’Olanda Ronald Koeman : “Presto De Ligt sarà titolare alla Juve - non sono preoccupato” : Il suo è stato uno dei colpi dell’estate del mercato italiano. Matthijs de Ligt è arrivato alla Juventus dopo aver fatto vedere grandi cose all’Ajax. Non c’è però stato l’esordio in campionato a Parma. A parlarne ai microfoni della tv ‘Nos‘ è il ct dell’Olanda Ronald Koeman. “Per un verso si pensa che dovrebbe giocare, perché il suo cartellino è costato parecchio. Per un altro però se in un ...

Real Madrid - esordio vincente sul campo del Celta Vigo : 1-3 - Bale titolare - espulso Modric [FOTO] : A differenza del Barcellona, il Real Madrid parte bene. Sul campo del Celta Vigo gli uomini di Zidane vincono per 3-1, anche se con qualche difficoltà. Dentro subito Bale e Vinicius, James parte dalla panchina e ci resta. Proprio il gallese propizia il vantaggio al 12′, mettendo in mezzo dalla sinistra per la deviazione vincente di Benzema. Nel recupero del primo tempo il VAR salva i blancos (annullato per fuorigioco il pari di ...

Milano - morto in un incidente il pm Marcello Musso : era stato titolare dell’inchiesta sulle aggressioni con l’acido : Addio a Marcello Musso. Il magistrato della procura di Milano è morto oggi, venerdì 16 agosto: è stato travolto a un’auto, in provincia di Asti dove si trovava in vacanza. Il pm, 67 anni, era in sella a una bici ed è stato investito sulla strada tra Agliano e Costigliole. Inutili i soccorsi del 118 e dell’elisoccorso: il magistrato é morto per le gravissime lesioni riportate nell’incidente. È stato lo stesso investitore, risultato poi negativo ...