Il sindaco del rione Sanità | la Napoli di De Filippo incontra Gomorra

Fonte : wired

(Di giovedì 3 ottobre 2019) https://www.youtube.com/watch?v=3cjNeYto4ZM L’elemento che più salta all’occhio di questa versione de Ildel(commedia in tre atti, scritta da Eduardo De) è il suo essere stato attualizzato assecondando estetica, sound e look di– La serie. Mario Martone da tantissimo tempo lavora su, sulla città, sui napoletani, sul napoletano come lingua e su un racconto per il grande schermo della cultura specifica napoletana (anche il suo Il giovane favoloso, incentrato su Leopardi viveva davvero nella parte napoletana). Ora prende un’opera di Deche lui stesso ha portato già a teatro e ne trae un versione per il cinema. Come è giusto che sia qualcosa l’ha cambiata, sono passati quasi sessant’anni dalla prima rappresentazione e il mondo, specialmente quello della malavita, è cambiato, come del resto è cambiato il rapporto ...

fattoquotidiano : EXPO 2015 Le motivazioni della sentenza che ha condannato a 6 mesi (poi convertiti in 45mila euro di multa) l’attua… - enpaonlus : Cortina, colla sulla terrazza della pasticceria «per uccidere i passerotti» - reportrai3 : Avellino, arrestato ex candidato sindaco leghista. Quando il consigliere M5S disse a #Report: 'Non lo massacrate,… -