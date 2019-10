Il segreto dei suoi occhi film stasera in tv 3 ottobre | cast | trama | curiosità | streaming

Fonte : cubemagazine

(Di giovedì 3 ottobre 2019) Ildeiè ilin tv giovedì 32019 in onda in prima serata su Rai 3. Di seguito ecco scheda,, trailer, alcunesule dove vederlo in. SCOPRI COSA C’È IN TV Ildeiin tv:e scheda USCITO IL: 12 novembre 2015GENERE: Drammatico, Sentimentale, ThrillerANNO: 2015REGIA: Billy Ray: Nicole Kidman, Julia Roberts, Chiwetel Ejiofor, Dean Norris, Michael Kelly, Lyndon Smith, Joe Cole, Don HarveyDURATA: 129 Minuti Ildeiin tv:Ray è un ex agente dell’FBI ossessionato dal terribile omicidio della figlia della sua partner e amica Cobb. Improvvisamente l’unico sospettato per il delitto, Marzin, viene scarcerato per aver avuto un ruolo chiave come ...

pipposcifo1 : RT @053_Vince: Ma questo che fa, non si dimette come aveva detto se si fosse andati al governo col Pd.....ora trama contro il M5S nel segre… - GuideMeRight : RT @viaggiosardegna: IL RAMAIO Un mestiere antico, quasi scomparso. Sono rimasti pochissimi a conoscere il segreto di questo metallo che s… - amorucci2911 : RT @053_Vince: Ma questo che fa, non si dimette come aveva detto se si fosse andati al governo col Pd.....ora trama contro il M5S nel segre… -