IL SEGRETO Anticipazioni 4 e 3 ottobre | Francisca avvelena Roberto

Il SEGRETO Anticipazioni : SEVERO vuole costruire una bomba. Perché? : Uno dei personaggi principali delle prossime puntate italiane de Il Segreto sarà senz’altro SEVERO Santacruz (Chico Garcia); com’è già noto, l’uomo entrerà nuovamente nel mirino delle perfida Francisca Montenegro (Maria Bouzas), la quale non esiterà a far fallire la nuova impresa del latifondista. Ripercorriamo insieme i passaggi fondamentali di questa nuova storyline… Il Segreto, news: ecco come Francisca vuole far ...

Il SEGRETO Anticipazioni : "Corbezzoli!" - l'esclamazione di Onesimo diventa un tormentone : Una scena assai comica andata in onda solo pochi giorni fa ha attirato l'interesse dei fan Italiani. Protagonista? Ovviamente il simpatico Onesimo.

Il SEGRETO Anticipazioni 4 ottobre 2019 : Saul mette a rischio la sua vita - scopriamo come... : Saul confessa a Cifuentes di sapere chi ha ucciso i Molero. Il ragazzo è pronto ad assumersi la colpa dell'omicidio e scagionare Carmelo e Don Berengario. Francisca intanto uccide Roberto.

Il SEGRETO Anticipazioni 3 ottobre 2019 : Antolina aggredisce Elsa e lei si sente male : Elsa e Antolina si ritrovano faccia a faccia e la loro lite è talmente violenta che la Laguna si sente male.

Anticipazioni Il SEGRETO - puntate spagnole : Donna Francisca torna per riprendersi la villa : Molte cose cambieranno nelle puntate spagnole de Il Segreto dopo il salto temporale di quattro anni che ha segnato l'inizio della dodicesima stagione. L'incendio provocato da Fernando Mesia distruggerà diversi edifici di Puente Viejo, spingendo i suoi abitanti alla fuga. Tra di essi, ci saranno anche Donna Francisca e Raimundo che piangeranno la perdita della villa e decideranno di trasferirsi a Madrid per cominciare una nuova vita. La loro idea ...

Anticipazioni Il SEGRETO dal 7 al 13 ottobre : Isaac smaschera le bugie di Antolina : Prosegue l'appuntamento in prima visione assoluta su Canale 5 con la soap opera Il Segreto che vedremo in onda anche la prossima settimana dal 7 al 13 ottobre in prima visione assoluta. Le Anticipazioni ufficiali rivelano che stanno per arrivare degli episodi a dir poco clamorosi per il personaggio di Antolina, la quale dopo aver agito credendo che nessuno mai l'avrebbe smascherata, dovrà fare i conti con una bruttissima sorpresa. Isaac, ...

IL SEGRETO - anticipazioni puntata di giovedì 3 e venerdì 4 ottobre 2019 : anticipazioni puntata de Il SEGRETO di giovedì 3 e venerdì 4 ottobre 2019: Elsa ha l’ennesimo scontro con Antolina e in seguito accusa un malore… Mauricio parla a Donna Francisca di ciò che ha scoperto su Roberto; a quel punto la Montenegro decide di liberarsi definitivamente del cubano… Saul prosegue il suo piano senza alcuna esitazione… Francisca mette in trappola Roberto e gli detta una lettera di addio promettendogli ...

Il SEGRETO Anticipazioni spagnole - Francisca ritorna con un nuovo piano : anticipazioni Il Segreto dalla Spagna: Francisca Montenegro sta bene e decide di ritornare a Puente Viejo Cosa ci rivelano le ultime anticipazioni spagnole de Il Segreto? Un nuovo colpo di scena: Francisca Montenegro ritornerà a Puente Viejo lasciando senza parole tutti i cittadini. Si credeva che non avrebbe mai più messo piede nel paesino e […] L'articolo Il Segreto anticipazioni spagnole, Francisca ritorna con un nuovo piano proviene da ...

Il SEGRETO Anticipazioni 3 ottobre 2019 : La violenta lite tra Elsa e Antolina : Elsa e Antolina si ritrovano faccia a faccia e la loro lite è talmente violenta che la Laguna si sente male.

Il SEGRETO Anticipazioni : Isaac minaccia di denunciare la Ramos se non lascia in pace Elsa : Nuovo spazio dedicato alle notizie su Il Segreto, la soap opera iberica prodotta da Boomerang TV e trasmessa sulla rete televisiva Canale 5. Le anticipazioni delle prossime puntate italiane si soffermano ancora una volta su Antolina Ramos, Isaac Guerrero e Elsa Laguna. Se quest'ultima finirà in carcere dove subirà le più atroci sevizie, il falegname minaccerà la moglie di denunciarla per la morte di Jesus, il figlio di Amancio perito all'inizio ...

IL SEGRETO/ Anticipazioni puntata 2 ottobre : Elsa avrà la sua rivincita? : Il SEGRETO, Anticipazioni 2 ottobre: Antolina avrà la sua vendetta? Raimundo inizia a sospettare che Roberto non sia chi dice di essere

Anticipazioni Il SEGRETO al 12 ottobre : Lola chiede un prestito a Prudencio : Nelle puntate de Il Segreto in onda dal 6 al 12 ottobre, i telespettatori italiani faranno la conoscenza di un nuovo personaggio destinato ad avere un ruolo principale nel corso dei prossimi mesi. Si tratterà della bella Lola Mendana, interpretata dall'attrice Lucia Margo, che fin dai suoi primi passi a Puente Viejo avrà a che fare con Prudencio Ortega. La nuova arrivata farà una richiesta all'Ortega, quest'ultimo noterà la donna per la sua ...

Il SEGRETO - anticipazioni : ISAAC minaccia ANTOLINA sulla morte di… : Nervi tesi nelle prossime settimane di programmazione de Il Segreto nella trama che ha come protagonisti ISAAC Guerrero (Ibrahim Al Shami) e la sfortunata Elsa Laguna (Alejandra Meco). Quest’ultima dovrà infatti trascorrere un periodo in carcere a causa della cattiveria della perfida ANTOLINA Ramos (Maria Lima) e passerà bruttissimi momenti… Il Segreto, news: ecco perché Elsa verrà arrestata Dando uno sguardo alle anticipazioni si ...

Il SEGRETO Anticipazioni : FERNANDO chiede a MARIA ELENA di sposarlo! : Romantica proposta di matrimonio in arrivo nelle prossime puntate italiane de Il Segreto: certo (apparentemente!) di voler passare il resto della sua vita con lei, FERNANDO Mesia (Carlos Serrano) chiederà con successo alla fidanzata MARIA ELENA Casado de Brey (Patricia Ponce de Leon) di diventare sua moglie. Come spesso capita nella telenovela, questa trama verrà scandita da una serie di grandi colpi di scena… Il Segreto, news: FERNANDO ...