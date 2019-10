Il promo di Volevo Fare la Rockstar | Valentina Bellè e Giuseppe Battiston nel nuovo

Fonte : optimaitalia

(Di giovedì 3 ottobre 2019) Si intitolalala nuova serie di Rai2 conprossimamente in onda in tv e disponibile in streaming su Raiplay. Un titolo che va ad arricchire il catalogo della fiction di Rai2, fino a qualche anno fa completamente fermo per mancanza di budget ma ora tornato a crescere con titoli come La Porta Rossa, Rocco Schiavone e la nuova serie prodotta da Pepito Produzioni in cuie lache si presenta come un family drama alla Shameless in salsa friulana. La protagonista interpretata dallaè Olivia, ragazza madre di due bambine, Emma e Viola (Caterina Baccicchetto e Viola Mestriner), alle prese con tutto ciò che affligge ma allo stesso modo tempra una mamma single: per mantenersi arranca facendo diversi lavori, trascurando se stessa e le sue ambizioni, e vive con un fratello scansafatiche segretamente omosessuale ...

