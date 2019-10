Il primo pensiero di Traini è sempre Pamela Anche dopo la conferma della condanna

Fonte : agi

(Di giovedì 3 ottobre 2019)aver ascoltato la sentenzacorte d'assise d'appello di Ancona, che hato i 12 anni di carcere inflitti ingrado, ildi Lucaè stato perMastropietro, la 18enne romana il cui cadavere è stato trovato, fatto a pezzi, il 31 gennaio dello scorso anno. Ha chiesto "verità" per quella ragazza, convinto che Innocent Oseghale, il nigerianoto ingrado all'ergastolo, "non ha fatto tutto da solo", esattamente come pensa la famigliavittima. Per vendicare la morte di, tre giornila scoperta di quell'orrendo omicidio,decise di prendere la sua Glock e di sparare: ferì sei nordafricani, colpì le vetrine di un bar e di una sezione del Pd, seminò il panico in tutta Macerata. Ma prima di farsi arrestare dai carabinieri davanti al Monumento ai Caduti, in pieno centro, vestito del tricolore italiano e...

RaiTre : Donne, bambini, ragazzi, anziani: tutti in cerca di un futuro lontano dalla guerra, dalla fame o dalla povertà. Dov… - nazumi_95 : RT @infelicedentro: il solo pensiero che qualcuno possa amarmi o mettermi al primo posto, mi sembra una cosa fantascientifica proprio. - martiigii_ : RT @infelicedentro: il solo pensiero che qualcuno possa amarmi o mettermi al primo posto, mi sembra una cosa fantascientifica proprio. -