Il Papa nomina Pignatone | presidente del tribunale Vaticano

Vaticano - la nomina del procuratore Pignatone accelerata da Papa Francesco dopo l’inchiesta sulle operazione finanziarie illecite : Dal l’inchiesta su Mafia Capitale a quelle finanziarie della Santa Sede. Papa Francesco ha nomina to presidente del Tribunale dello Stato della Città del Vaticano Giuseppe Pignatone che subentra così all’ex rettore dell’Università Lumsa di Roma, Giuseppe Dalla Torre. Una nomina che arriva mentre nei sacri palazzi c’è sgomento per la sospensione di cinque dirigenti vaticani a seguito del l’inchiesta sulle operazioni finanziarie illecite . E c’è già ...

Vaticano - Papa Francesco nomina tredici nuovi cardinali : tutti a sostegno dell'immigrazione : Il Papa sceglie otto dei tredici nuovi cardinali . Tutte porpore di frontiera, aperte al dialogo e alla missione in ogni angolo del globo, come lui stesso aveva detto di volere. In Italia nomina cardinale soltanto l'arcivescovo di Bologna, Matteo Zuppi. Mentre nella Curia romana - fa sapere Repubbli

Il Papa nomina 10 nuovi cardinali : tra loro anche l’arcivescovo di Bologna - l’ex prete di strada Zuppi. “Bocciato” Delpini (Milano) : Papa Francesco ha nominato cardinale l’arcivescovo di Bologna, Matteo Maria Zuppi. E per la seconda volta ha bocciato l’arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini. Bergoglio ha, infatti, annunciato a sorpresa all’Angelus, iniziato in ritardo perché il Papa era rimasto chiuso nell’ascensore per 25 minuti, che il 5 ottobre 2019 terrà un concistoro nel quale imporrà la berretta rossa a dieci nuovi cardinali elettori in un eventuale conclave, ...