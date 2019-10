Il padre di Beyoncè ha il tumore al seno

Fonte : blogo

(Di giovedì 3 ottobre 2019) Matthew Knowles, 67enne manager musicaledelle cantantie Solange, ha rivelato nel corso del programma televisivo su Abc Good Morning America di soffrire dial: "È genetico, il che significa che i miei figli e anche i miei nipoti hanno un rischio più elevato e i miei familiari lo hanno gestito come dovrebbero, sono andati a fare il test". Ha concluso l'uomo: "Ho smesso di bere, faccio attività fisica e medito. Le cose che prima ritenevo importanti ora non lo sono più e guardo il mondo in modo diverso. Mi sono reso conto che i numeri che abbiamo per il carcinoma mammario maschile non sono adeguati, perché non ci sono abbastanza soggetti che si fanno controllare. Ecco perché sono venuto in televisione a parlarne, per far sapere anche agli altri uomini che si può sopravvivere, ma che serve una diagnosi precoce e la parola “precoce” non sarà mai sottolineata ...

