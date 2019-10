Il nuovo yacht super lusso con la prua verticale

Fonte : wired

(Di giovedì 3 ottobre 2019) Grandi, completi, lussuosi e unici: sono i megaprodotti da Tankoa, azienda italiana leader nella produzione nautica da diporto, che sta concentrando gli sforzi per il varo di S702 Next 70, progetto di 70 metri che sarà realizzato negli stabilimenti di Genova Sestri Ponente. Un modello che segue la scia dei precedenti Suerte e Solo (69 metri il primo, 72 metri il secondo, su un catalogo che conta anche esemplari ibridi), che si caratterizza per un design innovativo, con lae una serie di archi che collegano i ponti verso poppa. Sviluppato insieme allodesigner Francesco Paszkowski, il panfilo spicca per la cura dei dettagli e una dotazione a cinque stelle. Tra i suoi quattro piani si trova l’eliporto e una mega suite da 150 metri che si snoda tra il ponte principale e quelloiore, con ampie vetrate per l’illuminazione naturale durante le ore diurne, ...

NauticaItaPress : Il “Metis” dei cantieri Benetti presentato al Monaco Yacht Show 2019. #NauticaItaliana #CantieriBenetti - VillaggioTecno : Benetti presenta il nuovo yacht FB276 M/Y “Metis” - broby68 : Benetti presenta il nuovo yacht FB276 M/Y “Metis” -