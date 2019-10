Il Movimento 5 Stelle il 12 e 13 ottobre festeggerà a Napoli il suo primo decennio

Silvia Vono - bomba sul Movimento 5 Stelle : "In molti mi potrebbero seguire - ci stanno già riflettendo" : "È possibile che altri del M5S mi seguano". Silvia Vono esordisce così ai microfoni di Radio Cusano Campus, dopo l'addio del Movimento 5 Stelle per Italia Viva. "Se usciranno dalla logica in cui sono irretiti e capiranno cos'è la libertà e la democrazia… Penso che molti ci stiano riflettendo. È nece

Disgregazione del Movimento 5 stelle e vincolo di mandato : Parlamentari espulsi, alcuni cambiano gruppo, altri minacciano di andarsene, altri ancora chiedono la modifica dello Statuto e denunciano finalmente l’assenza di confronto e democrazia all’interno del Movimento, mentre qualcuno ibernato il 4 marzo, che ha accettato di votare qualunque nefandezza,“coltorto collo”, crede che il parlamentare dovrebbe rinunciare ad avere una propria opinione politica, obbedendo a posizioni ...

No - la crisi del Movimento 5 Stelle non è “colpa di Luigi Di Maio” : La “crisi” dei Cinque Stelle va molto oltre il ruolo e la figura di Luigi Di Maio. È strutturale, organica, complessa e affonda le radici nelle tante complessità di un partito ormai privo di qualunque bussola ideologica o politica. E che dunque rischia di perdersi in quella vasca piena di squali che è la politica italiana al tempo dei "governi a progetto".Continua a leggere

Gelsomina Vono : “Dai 5 Stelle a Renzi? Nel Movimento slogan privi di contenuto” : “Una scelta che non poteva essere rinviata in base ai miei principi, in base al mandato elettorale e quello che un parlamentare deve fare: governare in piena democrazia” quella della senatrice Gelsomina Vono, passata nelle ultime ora dal M5s a Italia Viva, le neonata creatura politica di Matteo Renzi. E proprio sulla mancanza di libertà nel Movimento che insiste: “La democrazia vera va praticata e non trasmessa attraverso ...

Senato - Silvia Vono lascia il Movimento 5 stelle : “Seguo Matteo Renzi - aderisco a Italia Viva” : Era nell’aria ed è accaduto: la senatrice Silvia Vono lascia M5S per aderire al gruppo Italia Viva-Psi. “Ho preso una decisione importante, difficile e sofferta ma improcrastinabile che però mi dà finalmente la possibilità di ragionare in termini democratici. Mi sono messa più volte in discussione in questi mesi di legislatura e ho messo in discussione tanti principi che forse qualcuno si illude ancora di avere come guida ma, ...

L’inciucio a tutti i costi manda in tilt il Movimento 5 Stelle : L’alleanza 5Stelle-Pd ha trasformato il MoVimento dei duri e puri in una polveriera pronta ad esplodere. Non si sa quando, ma certamente è divenuta il primo pericolo proprio per Luigi Di Maio, già ieri nel mirino di molti pentastellati per i suoi “super poteri” e gli innumerevoli incarichi; e ora per essere il “padre” delL’inciucio politico con i post-comunisti, tradendo, politicamente, chi credeva, invece, a un vero cambiamento, chi era contro ...

Sondaggi - ride solo Renzi : l'autunno inizia male per Pd e Movimento 5 stelle : Italia Viva al 6,4 per cento secondo D'Alimonte. Lega primo partito al 33,5 per cento, ma con la concreta impossibilità di...

Le critiche di Di Battista generano polemiche nel Movimento Cinque Stelle : La polemica che vede coinvolti in questi giorni 2 leader dei pentastellati è esplosa nel Movimento Cinque Stelle dopo le dichiarazioni del leader storico dei grillini Alessandro Di Battista sull'accordo con il Partito Democratico. Di Battista, pur essendo fuori dalla squadra dei Parlamentari del Movimento Cinque Stelle, non ha mai perso occasione per esprimere la propria opinione sulle politiche seguite da Di Maio e Giuseppe Conte....Continua a ...

Santabarbara 5 Stelle. Il Movimento è una polveriera : “Ognuno è libero di esprimersi”, dice Luigi Di Maio a proposito del “non fidatevi del Pd” scritto ieri da Alessandro Di Battista, e un senatore d’esperienza si mette a ridere quando glielo si racconta al telefono. Per poi aggiungere: “Non mi virgolettare nulla”. Amen. Tra strascichi della nuova alleanza, grandi malumori per la nuova squadra di governo, accordi regionali gestiti dall’alto, il ...

Sondaggi - il partito di Renzi parte dal 3 - 8%. La Lega scende per la prima volta sotto il 30% - secondo il Movimento 5 stelle dopo calo del Pd : A un giorno dall’annuncio della scissione interna al partito democratico, il nuovo gruppo guidato da Matteo Renzi, Italia Viva, può già contare su un bacino di partenza del 3,8%. Arretra, comunque, il partito democratico che si attesta al 21,6 per cento, scivolando dietro al Movimento 5 stelle, al 21,9. Cala anche la Lega che scende, per la prima volta, sotto al 30% anche se, complessivamente, il centrodestra si sta rafforzando, grazie ...

Regionali - cosa c’entra Cucinelli col Movimento? Il cashmere a 5 stelle e` un pessimo segnale : Quando ti manca la voce allora proponi anche agli altri di cantare in playback. E’ un po’ quel che sta accadendo al Movimento 5 stelle in questa fase di indubbia crisi di identità: sono certo che la voce un giorno tornerà, ma il rischio è che in questo tempo di playback il pubblico se ne sia andato perché non ama la paccottiglia, le cose finte. L’esperimento umbro mi appare come il tentativo di scolorire tutto in attesa di tempi migliori o ...

Sondaggio di Nando Pagnoncelli : per gli elettori di Pd e Movimento 5 stelle il governo durerà poco : Se è vero che il governo giallo-rosso registra "una lieve crescita di gradimento, passando dal 36% di giudizi positivi della scorsa settimana al 38% odierno", "nel complesso un italiano su due esprime una valutazione negativa", scrive Nando Pagnoncelli sul Corriere della Sera illustrando il sondaggi

Sondaggi elettorali EMG - Movimento 5 Stelle sempre sotto il 20% : Sondaggi elettorali EMG, Movimento 5 Stelle sempre sotto il 20% Anche per Emg come per altri istituti il governo Conte bis parte piuttosto impopolare tra gli elettori. Secondo l’istituto di Masia solo il 30% degli italiani avrebbe fiducia nella nuova maggioranza. Il 6% molta, e il 24% abbastanza. Il 22% ne ha poca, e il 26% nessuna fiducia. Nel complesso il 48% degli elettori avrebbe giudizi negativi D’altronde solo ...

Il Movimento 5 stelle in Europa si unirà ai Verdi? : Philippe Lamberts, co-presidente dei Verdi europei (foto: Samuel Dietz/Getty Images) Il Movimento 5 stelle ha provato per lungo ad allearsi coi Verdi europei, ma non ci è mai riuscito. Ora, con la nascita del nuovo governo, le sue chances sembrano essere aumentate. Questo weekend il co-presidente dei Verdi europei Philippe Lamberts ha detto in un’intervista a Politico che lui e i suoi colleghi sono pronti a discutere l’ingresso dei ...