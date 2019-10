Il ministro Fioramonti nella bufera per vecchi tweet sessisti | furia Meloni | ' Si dimetta'

Lorenzo Fioramonti - quando il ministro M5s insultava i carabinieri - Berlusconi e Santanchè : Suo malgrado, è l'uomo del momento. Si parla di Lorenzo Fioramonti, ministro grillino dell'Istruzione, il quale si è distinto per una serie di fesserie: dal giustificare gli alunni che non andavano a scuola per manifestare con Greta Thunberg, fino alla "rimozione" dei crocifissi dalle aule scolastic

Lollobrigida : disgustosi insulti del ministro Fioramonti - si dimetta oggi stesso : Roma – “Quanto riportato oggi dal Giornale sul ministro Fioramonti è gravissimo. Possibile che prima di indicare questo personaggio alla guida del dicastero dell’Istruzione nessuno si sia preso la briga di controllare i disgustosi commenti sessisti e violenti sui suoi social network? Solidarietà alle forze dell’ordine e a tutti i destinatari di ingiurie e insulti di infimo livello. In particolare a Daniela Santanché, anima forte e ...

SCUOLA/ Fioramonti e il bonus merito : quello che il ministro non ha capito : Fioramonti ha detto di voler abolire il bonus merito, ma le sue parole rivelano che non sa esattamente di cosa parla. Il problema del bonus è un altro

Lorenzo Fioramonti - Filippo Facci : "Il ministro dell'Istruzione che pensa alle merendine e scorda le cattedre" : Il nuovo Toninelli, inteso come il ministro dell' Istruzione Lorenzo Fioramonti, per ora si è messo in luce per aver invitato i presidi a giustificare le assenze degli studenti che venerdì hanno saltato la scuola perché avrebbero aderito al «Global Strike For Future», e poi ha pure parlato, il nuovo

Crocifisso in classe - il ministro Fioramonti contrario : “La scuola deve essere laica e permettere a tutte le culture di esprimersi” : Il ministro dell’Istruzione Lorenzo Fioramonti è contrario al Crocifisso in classe. “E’ una questione divisiva, che può attendere”, ha detto a Rai Radio 1. “Io credo in una scuola laica, ritengo che le scuole debbano essere laiche e permettere a tutte le culture di esprimersi non esporre un simbolo in particolare, ed eviterei l’accozzaglia, diventa altrimenti un mercato. La foto di Mattarella nelle aule? No, neanche ...

Crocefisso in classe - il no del ministro Fioramonti. Gelo dei cattolici pd : «Questione inutile» : A un certo punto, dice anche che trattandosi di una questione divisiva, «può attendere». Ma è già troppo tardi. Dopo la tassa sulle merendine e le bibite gasate, il...

Scuola : Salvini - ‘Fioramonti ministro da centro sociale’ : Roma, 1 ott. (AdnKronos) – Il ministro dell’Istruzione Lorenzo Fioramonti, “mi sembra un ministro più da centro sociale che da ricerca universitaria”. Lo ha affermato Matteo Salvini, nel corso di una diretta Facebook. L'articolo Scuola: Salvini, ‘Fioramonti ministro da centro sociale’ sembra essere il primo su CalcioWeb.

Crocifisso in classe - sì o no? Per il ministro Fioramonti "è meglio una cartina del mondo" : Un'intervista del neoministro dell'Istruzione riapre la polemica sulla presenza dei simboli religiosi nelle scuole. Critiche...

Crocifisso a scuola - Salvini : “Fioramonti vuole toglierlo - ma è un ministro o un comico?” : Il ministro dell'Istruzione Fioramonti rilancia l'idea di una scuola laica, che non preveda l'esposizione in aula dei simboli religiosi. L'opposizione insorge. Salvini: "Prima l'idea di tassare merendine e bibite, e adesso l'idea di togliere i crocifissi dalle aule: ma questo è un ministro o un comico?".Continua a leggere

Scuola : Salvini - ‘ma Fioramonti è un ministro o un comico?’ : Roma, 1 ott. (AdnKronos) – “Prima l’idea di tassare merendine e bibite, adesso l’idea di togliere i crocifissi dalle aule: ma questo è un ministro o un comico???”. Lo scrive Matteo Salvini in un tweet, postando la foto del responsabile dell’Istruzione, Lorenzo Fioramonti.L'articolo Scuola: Salvini, ‘ma Fioramonti è un ministro o un comico?’ sembra essere il primo su CalcioWeb.

Crocifisso a scuola - il no di Fioramonti divide. Salvini : "Ma è un ministro o un comico?" : Le dichiarazioni del neotitolare dell'Istruzione ("Nelle classi meglio una cartina del mondo. Io toglierei anche le foto di Mattarella") riaccendono la polemica sui simboli religiosi. Insorge il centrodestra. Gelmini: "Non è un elemento di arredo ma testimonianza delle nostre...

Il ministro dell'Istruzione Fioramonti contrario al crocifisso nelle aule : Il Ministro dell'Istruzione Lorenzo Fioramonti ha dichiarato che il crocifisso nelle scuole non dovrebbe essere esposto. Per il momento, il simbolo della religione cattolica resterà nelle aule scolastiche, perché l'argomento non è ancora stato dibattuto in Parlamento, ma il Ministro è stato chiaro sulla sua posizione. Un giorno da pecora: il Ministro dell'Istruzione contrario al crocifisso in aula Lorenzo Fioramonti ha espresso la sua opinione ...

Il ministro Fioramonti a Trieste per l’inaugurazione della nuova nave oceanografica : “La ricerca e la scienza sono il segreto del successo” : “Oggi a Trieste ho avuto l’onore di inaugurare la nuova nave oceanografica da ricerca “Laura Bassi” dell’Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale (OGS), a supporto di tutta la comunità scientifica nazionale, in occasione di Trieste Next, il Festival della ricerca scientifica, giunto all’ottava edizione“: lo scrive in un post su Facebook Lorenzo Fioramonti, Ministro dell’Istruzione, ...

Vincolo di mandato - ministro Fioramonti : “Sono contrario - l’ho sempre detto a Di Maio. Nel dibattito le nostre idee cambiano” : “Sono favorevole al fatto che non esista il Vincolo di mandato. Ho sempre comunicato a Luigi Di Maio che su questa cosa non ero d’accordo“. Sono le parole del ministro M5s dell’Istruzione, Lorenzo Fioramonti, nel corso della trasmissionePiazzapulita, su La7. Fioramonti, che si definisce “progressista, con una cultura ecologista e ambientalista, vicino alla sinistra”, spiega: “Come esseri umani le nostre ...