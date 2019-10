Il ministro Amendola al Festival delle Città per il dibattito su Le

"Non esiste una Spectre europea che ci vuole male" - dice il ministro Amendola : “Non esiste una Spectre europea che ci vuole male”. Ma quel che va evitato è alimentare gli scontri con l'Unione europea “per poi ritrovarsi con rischi di procedure di infrazione”, che tuttavia non sono il frutto di un complotto di Bruxelles ai danni dell'Italia. In una lunga conversazione con Il Foglio il ministro degli Affari Europei Enzo Amendola espone la sua idea di un'Italia “credibile e virtuosa in Europa” assai diversa di quella ...

"Non andiamo in Europa per sbattere i pugni". Parla il ministro Amendola : Mette l'accento sulle “parole giuste” da scegliere “nel confronto quotidiano”, il neoministro degli Affari Europei Enzo Amendola, 45 anni, che da giovanissimo era stato segretario generale e poi vicepresidente dell'Internazionale dei giovani socialisti. E cita una frase di Alda Merini – “m piace chi sceglie con cura le parole da non dire” – per sottolineare questa sua particolare attenzione nell'intervista al Corriere della Sera, versione per ...