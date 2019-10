Il leaderismo e la politica pop ci sono sfuggiti di mano

Fonte : espresso.repubblica

(Di giovedì 3 ottobre 2019) Oggi sembra che le foto del politico che ostenta comportamenti simili a quelli dei suoi elettori sia un fine più che un mezzo. Non c’è niente di più erroneo Contro Matteo Salvini due leader, nessuna idea" Giuseppe Conte ora è un modello: di destra, di sinistra. E di niente "

Alfonso0070 : RT @ManuelaSimoni2: @a_dicone @ValeriaFrezza2 La politica non può essere figlia del leaderismo e del desiderio di essere una star. Ci vuole… - ilariomaiolo : RT @ManuelaSimoni2: @a_dicone @ValeriaFrezza2 La politica non può essere figlia del leaderismo e del desiderio di essere una star. Ci vuole… - a_dicone : RT @ManuelaSimoni2: @a_dicone @ValeriaFrezza2 La politica non può essere figlia del leaderismo e del desiderio di essere una star. Ci vuole… -