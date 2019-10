Il Festival delle Città arriva al termine | dibattito conclusivo con Matteo Renzi

Il ministro Provenzano ospite del Festival delle Città : Il ministro per il Sud Giuseppe Provenzano partecipa alla seconda giornata del Festival delle Città, in corso a Roma. Tema del dibattito è “La bellezza delle Città”: ospiti, tra gli altri, il sindaco di Palermo Leoluca Orlando e il sindaco di Rimini Andrea Gnassi

Al via il "Festival delle città". Ospiti Virginia Raggi e Nicola Zingaretti : Saranno Virginia Raggi, Nicola Zingaretti e Luciana Lamorgese a dare il via al “Festival delle città”. La sindaca della Capitale, il segretario del Partito democratico e la ministra dell’Interno intervengono a partire dalle 17:30 all’interno del dibattito “L’Italia riparte dalle città” e la diretta dell’evento sarà trasmessa su HuffPost, media partner ...

Festival delle lumache - il festival a Cherasco : Nutrienti, sostenibili, ricche di proteine. Le chiocciole, ovvero le lumache dotate di guscio, potrebbero facilmente diventare uno dei cibi più popolari del futuro. E così la cittadina piemontese di Cherasco celebra questa piccola, grande risorsa tricolore con il 48° Incontro Internazionale di Elicicoltura e il 14° festival della Chiocciola in Cucina, in programma nel lungo fine settimana che va dal 27 al 30 settembre. Centinaia di elicicoltori ...

'Tensioni' - a Rovigo il 28-29 settembre il Festival sulla geografia delle relazioni umane : Tensioni è il Festival che fa dell'arte un telescopio per acuire la brillantezza di cronache, sguardi introspettivi, suggestioni e teorie. Il tutto imbevendosi di passione per la contemporaneità e restituendo quesiti su sommovimenti, punti generativi, tendenze dei mutamenti sociali e culturali. La manifestazione si svolgerà a Rovigo il 28 e 29 settembre al Censer, l'attuale spazio fieristico dove un tempo sorgeva uno zuccherificio per la ...

Il Commissario Ricciardi primo trailer dal FeSt il Festival delle serie tv 2019 : Il Commissario Ricciardi: rilasciato il primo trailer al FeSt il FeStival delle serie tv Visualizza questo post su Instagram Oggi, al @ilFeStivaldelleserietv è stato presentato ...

Fisco : Gasparri - ‘è iniziato il Festival delle tasse’ : Roma, 22 set. (AdnKronos) – ‘Con la sinistra al governo comincia il festival delle tasse. Aggrediscono perfino le merendine dei bambini, costeranno di più l’uso degli aerei e l’uso del contante”. Lo dichiara il senatore Maurizio Gasparri (FI).“Il massacro fiscale è già iniziato, questo grazie a grillini e Pd – incalza l’esponente azzurro – Bisogna combattere anche nelle piazze questa ...

Al via Sanremo Giovani e la selezione delle Nuove Proposte del Festival 2020 : Parte ufficialmente la selezione delle Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2020. Le etichette discografiche possono inviare la domanda di partecipazione dei loro artisti entro le ore 18.00 del 16 ottobre, attraverso l'apposita pagina disponibile sul sito della Rai. Le Nuove Proposte di Sanremo Giovani 2020 saranno 5 che si sfideranno nel corso del Festival in diretta su Rai1. Per la selezione delle canzoni e degli artisti, il direttore ...

FeST - il Festival delle serie tv dal 20 al 22 settembre a Milano – Il Programma (aggiornato) : FeST, il FeSTival delle serie tv a Milano dal 20 al 22 settembre. Ecco il Programma delle anteprime, panel e il Programma industry. Al via tra una settimana, a Triennale Milano, la seconda edizione di FeST – Il FeSTival delle serie Tv. Ideato dai giornalisti Marina Pierri e Giorgio Viaro e con il patrocinio del Comune di Milano, l’evento si inserisce nel calendario della Movie Week, kermesse culturale che promuove il mondo del cinema e ...

Lino Guanciale al FeST – Festival delle serie TV di Milano : info date e prezzi dei biglietti : Atteso Lino Guanciale al FeST, il FeSTival delle serie TV alla sua seconda edizione a Milano. Ideato dai giornalisti Marina Pierri e Giorgio Viaro, l'evento ospita anteprime in esclusiva, incontri con attori e registi, dibattiti con gli esperti del settore. Quest'anno il FeST ha come tema "breaking stereotypes" per raccontare come il linguaggio seriale possa combattere gli stereotipi. Tra i protagonisti dell'evento, Amazon Prime ...

FeST 2019 - il programma del Festival delle Serie Tv : Un trasloco ed uno sdoppiamento: sono queste le due principali novità della seconda edizione del FeST-Il FeSTival delle Serie Tv che Milano si prepara ad accogliere, all'interno della "Movie Week", dal 20 al 22 settembre 2019. La tre giorni, ideata da Giorgio Viaro e Marina Pierri e realizzato da BDC e Dude, quest'anno si terrà alla Triennale di Milano. Una location affascinante e perfetta per ospitare i panel e le proiezioni previste dal ...

Il Commissario Ricciardi il 22 settembre alla seconda edizione di FeST il Festival delle serie TV - ospiti Lino Guanciale e il regista Alessandro D’Alatri : Lino Guanciale e Alessandro D'Alatri saranno ospiti domenica 22 settembre alla seconda edizione di FeST il FeSTival delle serie Tv per "Il Commissario Ricciardi" Riprese de Il Commissario Ricciardi al Teatro San Carlo di ...

