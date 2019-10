Il dipinto di Banksy “Devolved Parliament” è stato venduto all’asta per 9 | 8 milioni di

Il camion che Banksy ha dipinto nel Capodanno del 2000 va all'asta : Un camion ricoperto di graffiti d'autore potrebbe essere già di per sé un gran bel gingillo. Ma se l'autore in questione risponde al nome di Banksy allora quel camion si trasforma improvvisamente in una vera e opera d'arte contesa a livello internazionale. Dal valore stimato di circa 1,6 milioni di euro. A presentarlo ufficialmente ai collezionisti più agguerriti del globo è la casa d'aste Bonhams: il ...