Il criticato Diablo Immortal arriverà su dispositivi mobile | ma Blizzard rimane

Fonte : eurogamer

(Di giovedì 3 ottobre 2019) È passato quasi un anno da quandoEntertainment ha annunciatoperalla BlizzCon 2018. La reazione è stata quasi universalmente negativa: il trailer cinematografico è stato colpito da centinaia di migliaia di dislike. Da allora, sono state fornite pochissime informazioni sui progressi del gioco attraverso il CFO di NetEase, che a marzo disse che era "praticamente pronto".Parlando con GameSpot, il presidente diJ. Allen Brack è tornato sull'argomento confermando che lo studioinnanzitutto uno sviluppatore PC. Secondo J. Allen Brack la compagnia ha fatto un "cattivo lavoro" nel rassicurare i giocatori che lo studioper prima cosa uno sviluppatore PC al momento dell'annuncio. "Stavamo contestualizzando quello che pensiamo potrebbe essere il futuro, in particolare per quanto riguarda il settore, ma non stavamo dicendo ...

Eurogamer_it : Blizzard torna sul criticato annuncio di #DiabloImmortal. -