Il codice rosso è stato applicato a un uomo Come vittima del revenge porn

Processo al codice rosso : i pro e i contro delle norme contro il femminicidio : Roma – E’ tutto pronto per il convegno dal titolo “Se fa male non chiamarlo amore: luci e ombre del Codice Rosso e della rete”, organizzato dall’AMI, l’associazione Avvocati Matrimonialisti Italiani e previsto per il prossimo 11 ottobre 2019, dalle ore 9,30 alle ore 19.00, presso l’Hotel Cicerone di via Cicerone 55/c, a Roma. Un appuntamento importante, imperdibile, al quale prenderanno parte autorevoli ospiti e relatori ...

Vittorio Cecchi Gori operato d’urgenza : ricoverato in codice rosso. Le sue condizioni : Vittorio Cecchi Gori operato d’urgenza nella notte, presso il Policlinico Gemelli di Roma, a causa di una appendicite acuta con peritonite: l’intervento, informa il nosocomio, è andato bene e al momento le condizioni del paziente sono stabili e il trend in miglioramento lascia prevedere una rapida dimissione dalla terapia intensiva post chirurgica. Il noto produttore cinematografico si è sentito male nella giornata di ieri e sarebbe stato ...

Mangia tonno rosso e sviene - turista in codice rosso a San Vito lo Capo : Ricoverata d’urgenza dopo aver Mangiato del tonno rosso in un locale di San Vito Lo Capo. Si tratta di una turista di Milano di 67 anni che è stata condotta all’ospedale di Trapani in codice rosso dopo aver Mangiato una pietanza a base di tonno in un ristorante del centro turistico trapanese dove si sta svolgendo il Cous Cous Fest. La donna si trovava in vacanza proprio a San Vito lo Capo e ieri è stata colta dal malore dopo aver Mangiato una ...

Pisa - aveva venduto le figlie per matrimonio : primo arresto per codice rosso : Avrebbe picchiato, maltrattato e segregato le due figlie fidanzate con uomini diversi dai cugini da lui prescelti e a cui le aveva già vendute in cambio di denaro. Per questo un uomo è stato arrestato dalla polizia di Pisa per il reato di induzione al matrimonio, introdotto dal cosiddetto Codice rosso. Si tratta – è stato spiegato dagli inquirenti – della prima ordinanza di custodia cautelare in carcere eseguita in Italia. L’uomo, ...

Pisa - primo arresto per codice rosso : uomo arrestato per induzione al matrimonio : Avrebbe picchiato, maltrattato e segregato le due figlie fidanzate con uomini diversi dai cugini da lui prescelti e a cui le aveva già vendute in cambio di denaro. Per questo un uomo è stato arrestato dalla polizia di Pisa per il reato di induzione al matrimonio, introdotto dal cosiddetto Codice rosso. Si tratta – è stato spiegato dagli inquirenti – della prima ordinanza di custodia cautelare in carcere eseguita in Italia. L’uomo, ...

Violenza su donne : Valente (Pd) - ‘codice rosso va cambiato’ : Roma, 22 set. (AdnKronos) – ‘Il tema di garantire maggiore efficacia alle misure contenute nel Codice rosso contro la Violenza alle donne esiste ed è il motivo che ci portò, come Pd, ad astenerci sul testo. In particolare, è necessario poter procedere all’arresto, o almeno al fermo, anche senza la flagranza del reato o in caso di violazione da parte del colpevole del divieto di avvicinamento alla vittima o di ...

Vibo Valentia - minacciava e perseguitava una donna : attivato il "codice Rosso" : Lavinia Greci L'uomo, già monitorato dai carabinieri, ha continuato a minacciare e aggredire una donna di Serra San Bruno. All'ultimo assalto lei è riuscita a scappare e a raccontare tutto ai militari. L'uomo è ai domiciliari Lo hanno ritenuto responsabile di atti persecutori e lesioni. Così i carabinieri di Serra San Bruno, in provincia di Vibo Valentia, hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari nei ...