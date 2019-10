Il cambio di passo in Sardegna Basta progetto di accoglienza

Fonte : ilgiornale

(Di giovedì 3 ottobre 2019) Federico Garau Le accuse del centrosinistra hanno ricevuto la replica del consigliere regionale del Carroccio Annalisa Mele: "Razzismo parola abusata. Mi chiedo quanti dei consiglieri regionali si siano spesi concretamente per aiutare queste persone" Il presidente della ragioneChristian Solinas e la sua giunta affondano ildei migranti, tanto caro al predecessore del Pd Francesco Pigliaru ed alla sua maggioranza di centrosinistra. Fu proprio questa a far nascere l'"Ufficio di coordinamento regionale per l'migranti", che chiude i battenti tra le proteste dei Dem. In particolar modo il consigliere regionale Pd Valter Piscedda parla di "atto razzista e xenofobo", ovvero il minimo sindacale da incassare per chiunque metta mano al problema immigrazione. La risposta della Lega è affidata alle parole del consigliere regionale Annalisa ...

SickBoy1987 : RT @Alemilanista86: Uno che dice di tifare Milan e si augura pareggio o vittoria Genoa per un cambio in panchina è tutto tranne che tifoso… - trabs62 : @Iusername70 Il cambio di passo della TL??, questo mi stai dicendo???Io lo avverto molto meno, ne seguo e mi seguono in 200/300 - brongosalvatore : RT @PossibileIt: Prima la frenata sul #decretoclima, e il sostanziale svuotamento dei contenuti, poi gli annunci sul non volere intervenire… -