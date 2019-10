I migliori posti di lavoro al mondo nel 2019

Fonte : gqitalia

(Di giovedì 3 ottobre 2019) Al primo posto della classifica deidic'è Cisco, secondo quanto certificato da Great Place to Work, società che si occupa di studio e analisi del clima organizzativo nei luoghi di. Il premio delva al colosso americano della tecnologia con 72 mila dipendenti. Idi, la classifica Al secondo posto del ranking Gptw, che redige la classifica dei Best Worldplaces e conta fra i media partner il Corriere della Sera, si piazza Hilton, la catena di hotel con 165 mila dipendenti. Sul terzo gradino del podio figura Salesforce, gruppo di San Francisco di 32 mila dipendenti che opera nel comparto dell;information technology con focus sul marketing digitale. Seguono brand noti come DHL Express al quarto posto, Mars, Sap, poi al settimo EY (servizi professionali), Stryker (commercializzazione prodotti medicali), altre ...

