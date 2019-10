Fonte : agi

(Di giovedì 3 ottobre 2019) Sarà messo nero su bianco al massimo entro martedì il documento disulle riforme che faranno da contrappeso aldei, con tanto di impegni concreti e precisi sui singoli interventi e scandito da un timing concordato, che si svilupperà attraverso tre step: entro il mese di ottobre, gli emendamenti da presentare al ddl costituzionale sul voto ai 18enni per l'elezione del Senato, all'esame di palazzo Madama. entro dicembre, la riforma costituzionale per modificare la platea che eil presidente della Repubblica, con la riduzione dei delegati regionali, e la modifica dell'elezione del Senato non più a base regionale. Infine, sempre entro l'anno, l'avvio della riforma. Una prima bozza del documento è stata messa a punto durante il vertice diche si è svolto nel pomeriggio alla Camera, presenti i capigruppo di M5s, Pd, Leu e ...

fisco24_info : I malumori nella maggioranza sul taglio dei parlamentari e la legge elettorale: Sarà messo nero su bianco al massim… - ___a__l__e__x_ : RT @RosannaCesarano: Aver specificato nella BIO l’essere impegn ha creato parecchi malumori ad alcuni account che si sono divertiti a fare… - giannantonio51 : @coledoni Nella Lega del Veneto ci sono molti malumori, penso che fra poco per il buffone arrivi il redde rationem. -