I dazi di Trump sono la prova finale | il sovranismo è il vero nemico dell’Italia

Wto - dazi Usa per 7 miliardi. Trump esulta. Pompeo : «A rischio formaggi e vini» : Il tanto atteso verdetto del Wto, l'organizzazione mondiale per il commercio, alla fine è arrivato: gli Stati Uniti potranno imporre dazi sui prodotti provenienti dall'Europa per...

dazi - Cina - Papa e visita di Trump L'agenda di Mike Pompeo in Italia : Arriva in Italia il segretario di Stato Usa Pompeo: in agenda incontri con Conte, Mattarella, Di Maio e Papa Francesco. Focus su Dazi, Cina e 5G. Si prepara una possibile visita di Trump Segui su affarItaliani.it

dazi Usa - Di Maio : “Trump mi ha tirato le orecchie? Mai. Amicizia tra Conte e Stati Uniti ci aiuterà a superare il problema” : “Donald Trump mi ha tirato le orecchie per l’apertura alla Cina? Mai. Noi siamo alleati degli Stati Uniti, siamo un Paese Nato e facciamo parte dell’Unione europea. Detto ciò, abbiamo il diritto di trovare nuovi sbocchi per il nostro export. E quali sono i Paesi in crescita? Cina e India, che hanno voglia di made in Italy”. A dirlo, ospite di Massimo Giletti a Non è L’Arena, su La7, il ministro degli Esteri, Luigi ...

Conte tratta con l’Ue per alzare il deficit. E avverte : “I dazi di Trump ci fanno male” : Domani il varo del Def. Visco (Bankitalia): “Bene la Bce, ma i governi agiscano per favorire la crescita”

Parmigiano - export a rischio con i dazi Trump nell’anno record : Le associazioni dei produttori mobilitate a difesa di Grana e Parmigiano contro le misure protezionistiche annunciate dall'amministrazione Usa. Gli Stati Uniti sono il principale mercato di esportazione grazie anche a una crescita record del 26% nel primo semestre: oltre 400mila forme, quasi il 5% della produzione annua

Da Bologna l'allarme della Coldiretti sui dazi di Trump : In rivolta il popolo del Parmigiano: "A rischio le esportazioni negli Stati Uniti, anche fino al 90%". In arrivo il premier Conte al Villaggio della confederazione dei coltivatori diretti

dazi - Coldiretti : allarme per la scure di Trump sul Made in Italy : “Non solo guerra con la Cina, è allarme per i risultati dell’arbitrato del Wto sulla decisione del presidente degli Stati Uniti Donald Trump di mettere Dazi ai prodotti europei, che rischia di colpire pesantemente importanti settori del Made in Italy, dall’alimentare alla moda“: a denunciarlo è la Coldiretti nel sottolineare che con il via libera atteso nei prossimi giorni il Governo americano potrà pubblicare sul Federal Register la ...

Stati Uniti - la riconferma di Trump appesa alle sorti dell’economia che va verso la recessione. Mentre le famiglie pagano il conto dei dazi : Wall Street vola. Povertà e disoccupazione sono ai minimi, secondo le stime ufficiali. I direttori finanziari delle grandi imprese sono con Trump. Un quadro roseo, che tuttavia potrebbe non durare a lungo. L’aggressiva politica commerciale degli Usa inizia a far sentire i suoi effetti sia sugli equilibri globali, allargandosi anche al commercio di servizi, sia nelle tasche dei cittadini, che a breve dovranno fare i conti con una vera e propria ...

dazi - Coldiretti : lo sconto della Cina sulla soia salva Trump dai farmers : “La decisione della Cina di esentare soia e carne suina Usa dall’aumento dei Dazi salva il presidente degli Stati Uniti Donald Trump dalla collera dei farmers americani che sono i maggiori esportatori mondiali del prezioso mangime“: è quanto afferma la Coldiretti nel commentare l’aggiunta, da parte di Pechino, tra i prodotti Made in Usa che verranno esentati dalle tariffe di alcuni beni agricoli, tra cui i semi di soia e la carne ...

Trump ha rinviato di 15 giorni l’introduzione di nuovi dazi sui prodotti cinesi : Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha rinviato al 15 ottobre l’introduzione di nuovi dazi su beni cinesi che sarebbero dovuti entrare in vigore il primo ottobre. I nuovi dazi, che erano stati annunciati ad agosto, passeranno dall’attuale 25

Ultime notizie/ Ultim'ora oggi. Trump rinvia i dazi Cina di 15 giorni - 12 settembre - : Ultime notizie, Ultim'ora oggi. Trump rinvia l'aumento dei dazi sulla Cina di 15 giorni. Gesto distensivo del tycoon, 12 settembre 2019,

Trump rinvia di due settimane l'aumento dei dazi contro la Cina : Il Presidente americano ha rinviato di due settimane un previsto aumento di dazi su 250 miliardi di dollari di importazioni di beni industriali da Pechino, che avrebbero dovuto scattare dal primo ottobre

Trump rinvia di 15 giorni dazi a Cina : 2.06 Donald Trump rinvia di 15 giorni l'aumento dei dazi cinesi, in quello che appare un gesto distensivo in vista della imminente ripresa dei negoziati. "Su richiesta del vicepremier cinese, Liu He, e per il fatto che la repubblica popolare cinese celebrerà il suo 70/mo anniversario il primo ottobre,abbiamo concordato, come gesto di buona volontà, di spostare l'aumento delle tariffe su 250 miliardi di dollari di merce cinese (dal 25% al 30%) ...

Venti di recessione Usa : Trump cala nei sondaggi. La Cina toglie alcuni dazi : I timori per una frenata della crescita americana penalizzano il presidente nei sondaggi: il gradimento del suo operato è ai minimi da gennaio. Pechino rende nota una lista di 16 prodotti Usa esentati dai dazi, un'apertura in vista della ripresa dei negoziati sulla guerra commerciale