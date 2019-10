I Benetton hanno gettato la maschera L' irritazione del governo per il

Fonte : huffingtonpost

(Di giovedì 3 ottobre 2019) La rabbia esplode a metà pomeriggio, quando Giuseppe Conte chiede ad alcuni ministri chepartecipato alla riunione del Consiglio dei ministri di fermarsi a palazzo Chigi. C’è da capire quale posizione assumere dopo che Atlantia ha minacciato di ritirarsi dall’operazione di salvataggio di Alitalia, a soli dodici giorni dall’ennesima scadenza rinviata già sei volte. Nella lettera inviata al ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli, Atlantia ha tirato in ballo la revoca della concessione ad Autostrade, società che controlla. È questo il punto che manda l’esecutivo su tutte le furie. Al tavolo delsi respira tensione. Il ragionamento è il seguente: ila. La mossa di Atlantia genera, delusione, ma anche difficoltà perché ilsi ...

