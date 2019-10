Huawei lancia Smart City Alliance

Huawei ha lanciato il Mate 30 e monta un Android molto particolare : Huawei non farà a meno di Android, che "resta il sistema operativo preferito" e va avanti con il lancio del suo top di gamma. Il Mate 30 Pro è il primo ad arrivare sul mercato (in Italia entro fine anno) con tutte le conseguenza del bando imposto dalla Casa Bianca a Google sulla cessione di licenze per i pacchetti Android. "La nuova serie Mate 30 funzionerà su Android open source, ...

Non solo Mate 30 : Huawei è pronta a lanciare smart TV - smartband - smartwatch e altro : Nell'evento in programma domani sera a Monaco di Baviera, Huawei dovrebbe presentare anche altri prodotti molto interessanti: TV, smartwatch, smartband e tablet. L'articolo Non solo Mate 30: Huawei è pronta a lanciare smart TV, smartband, smartwatch e altro proviene da TuttoAndroid.

Huawei rinnova il P30 Pro e lancia il nuovo potentissimo Kirin 990 : A causa del divieto di fare affari con Huawei, imposto dal presidente Trump alle aziende statunitensi, la casa cinese non può lanciare nuovi modelli con la versione commerciale di Android - quella con il Play Store e le app di Google. E questo rischia di afflosciare la strategia dell'azienda cinese in Europa, dove l'appeal di un telefono senza i servizi Google è praticamente inesistente. Per questo, in attesa di risolvere il ...

Samsung ha già venduto 2 milioni di smartphone 5G e Huawei sta per lanciare Mate X : Samsung ha già venduto 2 milioni di smartphone5G e conta di raddoppiare presto. Intanto Huawei sta per lanciare Mate X, che arriverà anche in una versione evoluta. L'articolo Samsung ha già venduto 2 milioni di smartphone 5G e Huawei sta per lanciare Mate X proviene da TuttoAndroid.

Huawei lancia due nuovi smartwatch - ma sono per bambini : Da Huawei arrivano due nuovi smartwatch dedicati ai bambini: stiamo parlando di Huawei Children’s Watch 3s e Huawei Children’s Watch 3X L'articolo Huawei lancia due nuovi smartwatch, ma sono per bambini proviene da TuttoAndroid.

Huawei ha lanciato il processore per intelligenza artificiale più potente di sempre : Huawei lancia il processore per l'intelligenza artificiale "piu' potente al mondo", l'Ascend 910. L'annuncio è stato dato da Eric Xu, presidente di turno del colosso cinese, in un collegamento in diretta con Milano dal quartiere generale di Shenzhen. Huawei ha presentato anche un framework di elaborazione di intelligenza artificiale per tutti gli scenari: MindSpore. "Abbiamo compiuto grandi progressi dall'annuncio della ...

Huawei lancia Yolanda Smart Body Fat Scale - la bilancia intelligente con rilevamento del battito : Huawei svela la nuova Yolanda Smart Body Fat Scale, una bilancia Smart con connettività Wi-Fi e Bluetooth e un sensore per la misurazione del battito cardiaco. Ecco il prezzo di lancio. L'articolo Huawei lancia Yolanda Smart Body Fat Scale, la bilancia intelligente con rilevamento del battito proviene da TuttoAndroid.

Huawei lancia il sito ufficiale del compilatore Ark - con tutti gli strumenti necessari : Lo scorso 31 agosto il compilatore Ark è divenuto open source e ora Huawei ha anche lanciato il suo sito Web ufficiale. Scopriamo insieme tutti i dettagli L'articolo Huawei lancia il sito ufficiale del compilatore Ark, con tutti gli strumenti necessari proviene da TuttoAndroid.

Il Governo USA lancia una nuova pesante accusa nei confronti di Huawei : Pare che il Governo degli Stati Uniti abbia dato il via ad un nuovo capitolo della propria battaglia nei confronti di Huawei. Scopriamo tutti i dettagli L'articolo Il Governo USA lancia una nuova pesante accusa nei confronti di Huawei proviene da TuttoAndroid.

Huawei potrebbe lanciare in Russia dei tablet con Aurora OS (con base Sailfish) : Huawei potrebbe lanciare dei tablet con sistema operativo Aurora OS (con base Sailfish) in Russia, in occasione del censimento della popolazione nel 2020. L'articolo Huawei potrebbe lanciare in Russia dei tablet con Aurora OS (con base Sailfish) proviene da TuttoAndroid.

Fino al 25% di sconto online con Unieuro per Huawei P30 e S10 Plus : i prezzi lanciati il 25 agosto : Appaiono anche online, in queste ore, le offerte Unieuro che potrebbero aiutare tanti utenti ad acquistare un nuovo smartphone Android, come nel caso dei vari Huawei P30 e Samsung Galaxy S10 Plus. Nei giorni scorsi, sulle nostre pagine, abbiamo già trattato il volantino che ancora oggi 25 agosto risulta "operativo" presso gli store ufficiali, ma questa domenica posso confermarvi che la campagna in questione risulti attiva anche nel negozio ...

Huawei lancia il chip di intelligenza artificiale «più potente al mondo» : Presentando il processore Ai “Ascend 910”, il manager Huawei ha parlato di «grandi progressi compiuti dall’annuncio della strategia sull’intelligenza artificiale lo scorso ottobre»

