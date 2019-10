Hockey su prato | Chiara Tiddi | “Faremo tutto il possibile per raggiungere le Olimpiadi”

Fonte : oasport

(Di giovedì 3 ottobre 2019)pronto all’appuntamento più importante dell’intero quadriennio per l’suitaliano. Manca poco meno di un mese: la Nazionale femminile si giocherà in Germania, contro la Nazionale di casa, il pass a Cinque Cerchi per le Olimpiadi di Tokyo 2020. È stata intervistata dalla FIH, capitano della squadra tricolore, che ha espresso le sue sensazioni. “Manca solo un mese all’appuntamento. La nostra preparazione è ben orchestrata, avremo test match e molte sessioni di allenamento per essere pronte ad affrontare la Germania nel week end decisivo. La Germania è una squadra tosta, davvero una buona squadra. Stanno giocando davvero bene e penso che abbiano fatto grandi passi rispetto all’ultima Coppa del Mondo a Londra, motivo per cui non sarà facile per noi batterle, specialmente nella loro tana. Tuttavia, abbiamo la grande possibilità di ...

ItalOlympics : @lVendemiale L'hockey sul prato affronterà invece una difficile qualificazione in Germania. Probabilmente le prospe… - lVendemiale : @ItalOlympics Certo, se gli aggiustamenti sono tutti per preparazione olimpica ed eventi, come mai un milione in pi… - MadpoetSev : Vi capita mai di prefissarvi di studiare per poi ritrovarvi dopo cinque minuti su YouTube a vedere la top 10 highl… -