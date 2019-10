Hockey ghiaccio | Alps League 2019-2020 | Vipiteno non si ferma più | rispondono Renon

Hockey ghiaccio - Alps League 2019-2020 : Vipiteno prosegue a suon di vittorie - rispondono Renon - Cortina e Asiago : Tutti in campo in questo sabato sera per quanto riguarda la Alps Hockey League 2019/2020. Non sono mancate emozioni, reti e spettacolo nelle nove sfide disputate, con alcuni risultati di rilievo. Andiamo a vedere come si sono sviluppati gli incontri di questo turno. LE PARTITE DI QUESTA SERA HK SZ Olimpija Ljubljana – HC Gherdeina 4-3 dopo shoot-out: sloveni subito in vantaggio con il solito Koren al minuto 8:46, in un primo tempo da 14 ...

Hockey ghiaccio - EBEL 2020 : altro stop per Bolzano in casa contro il Vienna : Continua a faticare Bolzano nel torneo EBEL 2019-2020: le Foxes subiscono la quarta sconfitta (seconda in casa) per mano del Vienna che si impone al Palaonda con il risultato di 1-4. Dopo l’importante successo di venerdì scorso, 3-0 sul Klagenfurt, arriva la seconda battuta d’arresto consecutiva che contribuisce ad alimentare i dubbi che erano sorti sulla compagine italiana ad inizio campionato. CRONACA DELLA PARTITA Dopo un primo ...

Hockey ghiaccio - Alps League 2020 : Valpusteria vince a Salisburgo - Ritten cade in Slovenia - Asiago la spunta ai rigori : Giovedì di Alps League con tre partite in programma: nel torneo europeo vittoria importante di Valpusteria per 5-2 in casa del Salisburgo. Sconfitta di misura invece per Ritten (3-2) sul campo del Jesenice, in Slovenia, mentre Asiago vince ai rigori in trasferta contro il Klagenfurt dopo il 3-3 dei tempi regolamentari. OLIMPIJA-Ritten 3-2 I campioni in carica sloveni iniziano a carburare dopo un avvio di campionato leggermente in sordina: il ...

Hockey ghiaccio - EBEL 2020 : vittoria solida di Bolzano in casa contro il Klagenfurt : Arriva la prima vittoria di Bolzano nel campionato austriaco di EBEL 2019-2020: la formazione italiana ottiene il successo nella terza giornata in casa contro il Klagenfurt con il punteggio rotondo di 3-0. Il campionato per le Foxes non era partito al meglio con le pesanti sconfitte nelle due sfide iniziali rispettivamente per mano di Salisburgo e Villach, ma i tre punti ottenuti stasera, per giunta ai danni di un avversario ostico come la ...

Hockey ghiaccio - Alps League 2019-2020 : Renon schianta Asiago - Vipiteno supera il Lustenau : Dopo il primo weekend di gare, la Alps Hockey League 2019/2020 è tornata sul ghiaccio questa sera con tre incontri. In due di questi erano impegnate squadre italiane e gol ed emozioni non sono certo mancati. Vipiteno supera il Lustenau per 3-2 e sale in testa alla classifica assieme ai Rittner Buam che sommergono per 10-5 l’Asiago. Nell’altro incontro l’EC KAC-2 passa a Salisburgo per 4-3 contro i Red Bull Juniors. I match ...

Hockey ghiaccio - EBEL 2020 : Foxes demoliti in casa del Villach - avvio di stagione da dimenticare : Conclusa la seconda giornata di EBEL 2020, campionato austriaco di Hockey su ghiaccio. Bolzano, unica squadra italiana che partecipa alla competizione, subisce la seconda sconfitta stagionale in casa del Villach con il punteggio di 7-2. I ragazzi allenati da coach Clayton Beddoes, orfani dell’infortunato Angelo Miceli, erano già stati battuti nettamente all’esordio casalingo dal Salisburgo per 5-1. LA CRONACA DELLA PARTITA Gli ...

Hockey ghiaccio - Alps League 2020 : successi per Vipiteno - Cortina e Ritten - cadono Valpusteria e Gherdeina - Asiago vince il derby con Fassa : Archiviata la prima giornata di Alps Hockey League 2020, torneo europeo di Hockey su ghiaccio. Si sono disputate questa sera ben nove partite con numerose squadre italiane coinvolte. Innanzitutto ci sono da segnalare i successi di Vipiteno, in casa del Vienna per 3-2, di Cortina, sul campo del Bregenzerwald con il punteggio di 7-2, e di Ritten, all’overtime sul Lustenau per 5-4. Sconfitte invece Valpusteria, 3-0 dal Feldkirch, e Gherdeina, ...

Hockey ghiaccio : quattro anni di squalifica per Evgeny Kuznetsov - trovato positivo alla cocaina ai Mondiali : Mano pesantissima dell’IIHF su Evgeny Kuznetsov. Il russo dei Washington Capitals, risultato positivo alla cocaina nel corso degli ultimi Mondiali, è stato squalificato per quattro anni dalla Federazione internazionale: potrà dunque riprendere l’attività nel 2023, all’età di 31 anni. Kuznetsov, ai Capitals fin dal 2013, era in verità già finito nell’occhio del ciclone per una questione simile ancora nello scorso maggio, ...

Hockey ghiaccio - Alps League 2019/2020 : ufficializzato il calendario. 18 squadre al via - 7 italiane - sparisce Milano : Manca ormai poco meno di un mese al via della quarta edizione della Alps Hockey League. La manifestazione trans-nazionale dedicata alle formazioni di Hockey ghiaccio nel 2019/2020 vedrà al via 18 squadre (e non 19 come annunciato in precedenza dal Board of Governors) con 7 austriache, 7 italiane e 2 slovene già presenti nella scorsa annata, alle quali si sono aggiunti gli Steel Wings Linz ed i Vienna Capitals Silvers, portando a 9 il numero ...

