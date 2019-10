Ha 12 condanne da scontare | italiano arrestato in Spagna

Dodici condanne da scontare - latitante italiano catturato in Spagna dalla polizia : Dodici condanne per un totale di 18 anni di carcere da scontare per una lunga serie di reati. Ed è per questo che Paolo Stellacci, 45 anni, era inserito nell’elenco dei 100 latitanti di maggior interesse del ministero dell’Interno. La polizia italiana e i colleghi spagnoli lo hanno catturato, in Spagna. Su di lui pendeva un mae (mandato di arresto europeo). Le sentenze nei suoi confronti sono state emesse dai Tribunali di Udine, ...