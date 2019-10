Guendalina Tavassi per la festa di compleanno della figlia sceglie il tema Pamela Prati

Guendalina Tavassi festa di compleanno per la figlia a tema di Pamela Prati : La figlia di Guendalina Tavassi Chloe ha un debole per Pamela Prati. La bimba ha scelto di festeggiare il suo compleanno con un party a tema “Pamela Prati”. Desiderio esaudito, la figlia di Guendalina Tavassi ha avuto la festa che desiderava. E c’è tutto ciò che una bimba possa desiderare: l’angolo del trucco di Pamela Prati, l’angolo dei selfie di Pamela Prati, il trono per le foto di Pamela Prati, naturalmente. Le ...

Guendalina Tavassi - ex Gf - organizza una festa per la figlia Chloe : il tema è Pamela Prati : Nelle ultime ore si sta facendo un gran parlare della scelta di Guendalina Tavassi d'incentrare il compleanno della figlia su una tematica non molto adatta ai bambini. L'ex concorrente del Grande Fratello, infatti, ha deciso di organizzare un party per i sei anni della sua Chloe e la guest star è stata Pamela Prati. La showgirl, che nei mesi scorsi è stata al centro dell'attenzione per il presunto matrimonio con l'inesistente Mark Caltagirone, ...

Guendalina Tavassi - la figlia Chloe è cresciuta (ed è un amore). Come è diventata : Guendalina Tavassi, è nota per aver partecipato all’undicesima edizione del Grande Fratello, il reality televisivo di punta di Canale 5 che le ha dato la popolarità. Romana doc, ha fatto discutere tanto per via del suo carattere forte e deciso – si è contraddistinta per non avere peli sulla lingua e per la sua storia personale; un temperamento fumantino che ancora oggi sfoggia, nelle vesti di opinionista. Ma dietro al carattere forte c’è ...

Maria Monsé provoca Guendalina Tavassi. Lei replica : “E’ ridicolo” : Pomeriggio Cinque: Maria Monsé provoca Guendalina Tavassi in diretta Maria Monsé è stata una degli ospiti di Pomeriggio 5. La showgirl ha discusso, e non poco, con tutti gli altri protagonisti di Barbara d’Urso, in particolar modo con Guendalina Tavassi. Cosa è successo? La mamma di Perla Maria, dopo aver fatto mandare in onda un video in cui lei e la sua bambina dedicano una canzone alla padrona di casa, ha rimproverato la Tavassi, ...

Guendalina TAVASSI/ Groppelli : 'ti stanno scoppiando le te*te' - Pomeriggio 5 - : GUENDALINA TAVASSI, siparietto a Pomeriggio 5 con Patrizia Groppelli: 'hai le tette troppo gonfie. Quando le hai rifatte l'ultima volta?'. Lei replica...

La gaffe di Guendalina Tavassi : il figlio a scuola - ma è chiusa : Un primo giorno di scuola movimentato per Guendalina Tavassi, che sbaglia giorno e accompagna il piccolo Salvatore un giorno prima: risate e divertimento per l'ex gieffina, che smorza così un momento imbarazzante. Questi sono i giorni in cui i bambini tornano a scuola e anche i figli dei volti noti non fanno eccezione. Alcuni hanno già iniziato a frequentare le lezioni mentre altri ancora devono inaugurare la stagione. Tra questi c'è Salvatore, ...