(Di giovedì 3 ottobre 2019) Sono stati recentemente pubblicati due nuovi studi epidemiologici condotti negli Stati Uniti relativi all’uso di ondansetron in. Sulla base dei dati clinici, si sospetta che ondansetron possaorofacciali se somministrato durante il primo trimestre di, mentre le evidenze disponibili sullecardiache mostrano risultati contrastanti. Ondansetron non deve essere utilizzato durante il primo trimestre di. Le donne in età fertile devono prendere in considerazione l’utilizzo di misure contraccettive. L'articolo, l’avviso di: “Unpuòorofacciali” Meteo Web.

