Grande successo per il manifesto “green” del mondo dell’architettura

Grande successo per il Pet Carpet Film Festival alla Casa del Cinema di Roma : alla Casa del Cinema di Roma si e’ svolta ieri sera la seconda edizione del Pet Carpet Film Festival, rassegna di cortometraggi con protagonisti gli animali ed il loro rapporto con l’uomo. Nata da un’idea della giornalista Federica Rinaudo, qui nelle vesti di direttrice artistica, questa seconda edizione della kermesse ha visto la vittoria del bellissimo cortometraggio “L’abbandono”, realizzato dall’associazione Earth. Tanti i momenti di ...

Grande successo per il terzo Subaru4Fun 2019 : Subaru4Fun nasce nel 2017 dalla volontà di offrire ai clienti Subaru la possibilità di “fare gruppo”, condividere la stessa passione per il Marchio e scoprire nuovi luoghi del territorio italiano alternando momenti di guida – off-road e on road coadiuvati dai piloti della Subaru Driving School – a momenti di cultura. Lo scorso weekend si […] L'articolo Grande successo per il terzo Subaru4Fun 2019 sembra essere il primo su MotoriNoLimits | ...

Grande successo per Ulisse di Alberto Angela - papà Piero : "E' stato bravo" : Il figlio del famoso divulgatore scientifico porta alto il testimone del papà e riporta la cultura in prima serata su Rai...

Domenica In supera il 17% di share : Grande successo per Mara Venier : Ascolti Domenica In: il pubblico premia ancora una volta Mara Venier La nuova stagione televisiva è partita bene per Mara Venier. Dopo un debutto al 18,7% di share nella prima parte e 19,5% di share nella seconda, e dopo aver fatto registrato il 16,2% nella prima e il 14,6% nella seconda parte nella puntata della settimana scorsa, Domenica In del 29 settembre ha ottenuto una media del 16,75% di share. Numeri decisamente importanti per Mara ...

Ultimo : Grande successo per il tour negli stadi 2020 - già 320 mila biglietti venduti : Ultimo è il fenomeno musicale del momento e il prossimo anno sarà l'anno della sua consacrazione, l'anno in cui entrerà tra i Big della musica italiana. Il cantautore romano, infatti, sarà protagonista di un tour nei maggiori stadi italiani. In tutto saranno ben 14 date, con raddoppi d'eccellenza, come quello a San Siro, al Franchi di Firenze e al San Paolo di Napoli. Le prime date di questi stadi, infatti, sono già sold out con mesi e mesi di ...

Grande successo per la prima TikTok Challenge di Condé Nast : La prima TikTok Challenge di Condé Nast Italia #pastnowfuture su Glamour Italia in partnership con @TikTok_it ha generato 5 MIO visualizzazioni per oltre 5000 video caricati coinvolgendo molti creator di TikTok, celeb e influencer per oltre 18 MIO tra fan e follower. Tra loro, Alessandro Enriquez, Annie Mazzola, Filippo Bologni, Daniela Zuccotti, Maria Campadel, Simone Guidarelli, Marzia Peragine, Erica Vitulano oltre a Maryna, Jessica Brugali, ...

Grande successo per ‘Ostia chi è chi siamo’ andato in scena al Chiostro : Roma – Un percorso lineare. Un racconto dettagliato, seppur succinto, della storia di Ostia. Ancora una volta il Chiostro del Municipio X è stato lo scenario perfetto per l’iniziativa “Ostia chi è e chi siamo” che ha avuto luogo ieri pomeriggio e che è stata promossa dalla dall’Amministrazione lidense con la collaborazione di storici, poeti e scrittori. In prosa, musica e poesia, dai primi insediamenti in uno dei più vasti territori di ...

Grande successo per il Ciampino Airlink - che nei primi sei mesi di attività ha conquistato più di 150 mila viaggiatori : · il nuovo servizio Trenitalia con treno + bus che collega Roma Termini all’aeroporto di Ciampino · la soluzione veloce, economica e green sempre più apprezzata dai viaggiatori · oltre 470 collegamenti settimanali Ciampino Airlink è il servizio integrato treno + bus, frutto della sinergia fra Trenitalia e ATRAL, che collega in maniera veloce, economica e green la stazione Roma Termini all’aeroporto internazionale di ...

Mauro Marin - incidente per l’ex vincitore del Grande Fratello : cosa è successo : Mauro Marin, il vincitore del Grande Fratello 10, è finito in ospedale dopo aver avuto un incidente domestico mentre cucinava. Ma andiamo con ordine. l’ex concorrente dell’edizione numero 10 del reality più seguito d’Italia si è tagliato una mano tentando di imitare il suo idolo, lo chef Antonino Cannavacciuolo, nel taglio delle verdure a la julienne. Insieme al dolore per la ferita, per fortuna non grave come documentano le ...

Video/ Torino Lecce - 1-2 - : highlights e gol. Grande successo giallorosso - Serie A - : Video Torino Lecce, risultato finale 1-2,: highlights e gol della partita, posticipo della 3giornata del campionato di Serie A.

La Vuelta di Spagna fa Grande Roglic - primo successo in un Grand Tour per lo sloveno : record anche per Valverde e Pogacar : Si è conclusa ieri l’edizione 2019 della Vuelta di Spagna, tanti i primati battuti dai primi tre classificati: il re però è primoz Roglic La Vuelta di Spagna ha un nuovo re, si chiama primoz Roglic e ieri ha alzato finalmente le braccia al cielo conquistando il primo Grand Tour della sua carriera. AFP/LaPresse Il corridore della Jumbo-Visma è il primo sloveno della storia a vincere una delle tre corse a tappe più importanti ...

Domenica In - boom di ascolti : Grande successo per Mara Venier : Mara Venier riparte alla grande: trionfo di ascolti per la prima puntata di Domenica In La zia Mara è tornata ed “è ancora qua!”. Lo dice il brano di Vasco che ha accompagnato il suo ingresso nello studio di Domenica In e lo dice lei con tanto di braccia che si allargano quando canta. Il suo salotto ha riaperto le porte con atmosfere rilassanti, emozionanti e divertenti, con un ritmo che tiene alta l’attenzione perchè, si sa, ...

Nuoto. Grande successo per il Fast Lane Swim Camp di Cagliari con Laszlo Czeh e Tyler Clary : Grande successo per il Fast Lane Swim Camp di Cagliari che ha visto 33 giovani nuotatori di età compresa tra i 9 e i 15 anni confrontarsi per una settimana con Campioni del calibro di Tyler Clary e Laszlo Cseh. Il Camp, organizzato dalla Confsport Italia in collaborazione con l’APS Amelia Sorrentino, e ideato e curato dall’olimpionica Cristina Chiuso, si è svolto quest’anno presso il Setar Hotel che ha ospitato Campioni e ragazzi nella sua ...

Ascolti tv 6 settembre 2019 : Grande successo per Miss Italia : Ascolti tv venerdì 6 settembre 2019: Miss Italia vince, bene anche Canale 5 grande successo per la finalissima di Miss Italia, Ieri sera, Martedì 6 settembre 2019, Rai 1 ha tenuto incollati al piccolo schermo oltre 2 milioni di telespettatori. Con un picco del 19.6% ha vinto la gara Auditel contro la rete concorrente. Su […] L'articolo Ascolti tv 6 settembre 2019: grande successo per Miss Italia proviene da Gossip e Tv.