Grande Fratello Vip | l’inizio slitta di mesi | colpo di scena | i motivi

Grande Fratello Vip rinviato : quando andrà in onda Alfonso Signorini : Alfonso Signorini, GF Vip rinviato: ecco perchè Lunedì 28 ottobre sarebbe dovuta partire la quarta edizione del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini. Ma giusto poco fa ecco arrivare il clamoroso colpo di scena: la versione vip del padre di tutti i reality show è stata rinviata. Il motivo? E’ stata la stessa Mediaset a rivelarlo tramite un comunicato stampa diramato poco fa on line: “Alla luce dei risultati d’ascolto ...

Grande Fratello Vip - clamoroso colpo di scena : la notizia è ufficiale : Altro colpaccio per Alfonso Signorini. Solo qualche ora fa Dagospia ha spifferato che il presentatore della quarta edizione del Grande Fratello Vip, ha scelto come opinionista per il suo show la biondissima Wanda Nara. TvBlog svela anche il nome di colui che andrà ad affiancare la moglie di Mauro Icardi. Sono quattro i concorrenti ufficiali del Grande Fratello 2019. Tv Blog ha svelato i nomi dei primi quattro concorrenti che, sicuramente, ...

Mediaset - il Grande Fratello Vip slitta al 2020 : stop per Signorini - cosa c'è dietro la mossa di Pier Silvio : Arriva una clamorosa decisione in casa Mediaset. Il Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini, previsto per l'autunno 2019, slitta. "Nel quadro dell’ottimizzazione generale del palinsesto e della massimizzazione dei ricavi pubblicitari", si legge nella nota ufficiale del gruppo guidato da Pier Silvio

Grande Fratello Vip slitta al 2020 : Alfonso Signorini - GF Vip Il Grande Fratello Vip slitta. La quarta edizione del reality di Canale 5 vedrà la luce a gennaio 2020. A dispetto di quanto annunciato alla presentazione dei palinsesti, dunque, l’autunno della rete ammiraglia di Mediaset farà a meno del programma, non più con Ilary Blasi ma Alfonso Signorini alla conduzione. Ad annunciarlo è la stessa Mediaset in una nota: “Nel quadro dell’ottimizzazione generale ...

Grande Fratello 17 - Iva Zanicchi e lo spoiler : "Ecco chi sarà al mio fianco" : Manca davvero poco, a breve tornerà su Canale 5 la nuova edizione Grande Fratello Vip. Ma nel mentre, procedono anche i preparativi per la diciassettesima edizione della tradizionale versione nip, che anche quest’anno sarà guidata da Barbara D’Urso. Nelle ultime ore quindi, l'opinionista dello show

Grande Fratello 17 opinionisti : svelati i nomi al fianco di Barbara d’Urso : Grande Fratello opinionisti: svelati i nomi che affiancheranno Barbara d’Urso A breve partirà la quarta stagione del Grande Fratello Vip, ma intanto continuano a fervere i preparativi dell’edizione numero 17 della versione nip che anche quest’anno sarà guidata da Barbara d’Urso. Nelle ultime ore sono stati svelati anche gli opinionisti che affiancheranno la conduttrice partenopea: […] L'articolo Grande Fratello 17 ...

Iva Zanicchi : «Tornerò a All Together Now e al Grande Fratello con Malgioglio. Con Mediaset si parla di uno show dedicato alla mia carriera» : Iva Zanicchi Gli estimatori di Iva Zanicchi possono stare tranquilli: nei prossimi mesi, la cantante e conduttrice di Ligonchio continuerà infatti ad essere una costante fissa nei programmi in onda sulle reti Mediaset. Fiera dei suoi successi, la Zanicchi coltiva anche un importante sogno nel cassetto: la realizzazione di uno show per celebrare la sua lunga carriera, incominciata nei lontani anni ‘60. Dopo aver svelato, sulle pagine di ...

Grande Fratello Vip : gli opinionisti dovrebbe essere Pupo e la signora Icardi (Rumors) : Su Canale 5 a breve inizierà la quarta edizione del Grande Fratello vip, il reality condotto per tre edizioni consecutive da Ilary Blasi affiancata da Alfonso Signorini, il quale, dopo l'addio al reality da parte di Ilary, si ritroverà non più in vesti da opinionista, bensì in quelle di conduttore. Infatti la conduzione sarà affidata al direttore di ''Chi'', affiancato da due opinionisti. opinionisti Grande Fratello vip A lanciare lo scoop è ...

Grande Fratello 2020 - Barbara d’Urso conferma : “Si farà - ma…” : Barbara d’Urso conferma: “Condurrò il GF 17 ma non rifarò La Dottoressa Giò” Barbara d’Urso è una delle conduttrici di punta di Mediaset. La bella presentatrice napoletana è una delle poche, insieme a Maria De Filippi, a lavorare a numerosi programmi contemporaneamente. Il pubblico è curioso di sapere se Barbara replicherà o meno lo stesso numero di trasmissioni che ha condotto durante la scorsa stagione televisiva e la ...

Grande Fratello Vip 2019 : quando comincia - cast - conduttore e cosa c'è da sapere : Work in progress per la quarta edizione del reality show al via nei prossimi mesi su Canale 5 con la conduzione di Alfonso...

Erica Piamonte del Grande Fratello senza veli su Instagram : “Sei una bomba sexy” : Abbiamo conosciuto Erica Piamonte all’ultimo Grande Fratello targato Barbara D’Urso, ma la ex concorrente del reality è finita nel mirino del gossip per la storia con Taylor Mega. Storia che continua a essere chiacchieratissima nonostante sia finita e l’influencer abbia voltato pagina con Giorgia Calderulo. Da tempo giravano voci che tra Erica e Taylor ci fosse del tenero, ma niente di confermato e nulla di ufficiale. Fin quando però sono state ...

Iva Zanicchi : "Confermata da Chiambretti e al Grande Fratello - farò anche All Together Now" : Iva Zanicchi ha annunciato al settimanale Oggi quali saranno i suoi impegni televisivi nella prossima stagione (tra Canale 5 e Rete 4): Ho appena raggiunto un nuovo accordo a Cologno Monzese, quindi graviterò ancora da quelle parti. Anzitutto Chiambretti, che riparte a fine ottobre con La repubblica delle donne. Lui ha idee da sottopormi, io ne ho da sottoporre a lui. Dovremmo accordarci per una presenza fissa. Tornerò anche a All Together ...

Grande Fratello Vip - Alfonso Signorini inarrestabile : tra gli opinionisti un big della musica italiana : Altro colpaccio per Alfonso Signorini. Solo qualche ora fa Dagospia ha spifferato che il presentatore della quarta edizione del Grande Fratello Vip, ha scelto come opinionista per il suo show la biondissima Wanda Nara. Ad oggi TvBlog ci svela anche il nome di colui che andrà ad affiancare la moglie

Grande Fratello - Martina Nasoni e Daniele Dal Moro : "Mi sono rotto di tutto - basta con gli insulti" : "Mi ha scritto un messaggio stanotte in direct e devo ancora aprirlo", ha dichiarato in una storia Instagram l'ex gieffino Daniele Dal Moro. Sembra quindi definitiva e irreversibile la rottura tra lui e Martina Nasoni, conosciuta proprio nella casa del reality il Grande Fratello. "Se non me ne impor