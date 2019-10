Graduatoria Test Medicina 2019 | boom ricorsi +35% rispetto al 2018 | cose mai

Test di medicina - i primi scorrimenti di Graduatoria saranno il 9 ottobre : Il primo ottobre sono state pubblicate le graduatorie di merito nazionale nominative del Test di medicina in lingua italiana. I candidati avevano conosciuto il proprio punteggio in forma anonima il 17 settembre mentre lo scorso venerdì 27 settembre erano stati pubblicati nell'area riservata su Universitaly il compito e la scheda anagrafica dei candidati. I candidati idonei totali sono stati pari a 42mila studenti su oltre 60 mila partecipanti. ...

Test di medicina 2019 - pubblicata la Graduatoria : la guida a posti assegnati e scorrimento : È online la graduatoria ufficiale di merito nominativa del Test di medicina 2019 su base nazionale: lo ha reso noto il Miur. Gli oltre 60mila aspiranti camici bianchi che hanno ottenuto un punteggio minimo pari a 20 punti potranno verificare il proprio status e scoprire se risultano " assegnati ", "prenotati", "in attesa" o "fine posti ". Tra una settimana cominciano gli scorrimenti per chi ancora non si è immatricolato: tutto su scorrimento e ...

Test di medicina : il 1° ottobre la Graduatoria di merito nazionale nominativa : Lo scorso 3 settembre si è svolto il Test ad accesso programmato per la facoltà di medicina e Chirurgia in lingua italiana, finalizzato alla selezione di 11.559 studenti. I candidati hanno conosciuto il proprio punteggio in forma anonima, contraddistinto solo dal codice etichetta lo scorso martedì 17 settembre (i candidati in possesso del proprio codice etichetta hanno visualizzato il proprio punteggio totalizzato). Il prossimo venerdì 27 ...