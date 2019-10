Governo : senatori M5S - ‘vicini a ministro Fioramonti’ : Roma, 3 ott. (AdnKronos) – “Esprimiamo vicinanza al ministro Fioramonti. Quando i figli vengono tirati in mezzo alla polemica che politica non è vuol dire che si è superato un limite che non andrebbe mai valicato. Quello contro il ministro è fango inaccettabile. Gli attacchi personali sono l’ultimo rifugio dei vili. Qualsiasi atto comunicativo che non rispetti il diritto alla privacy dei minori è oltraggio intollerabile a ...

I senatori della Lega occupano i banchi del Governo per paralizzare i lavori : seduta sospesa : I lgehisti Calderoli e Romeo hanno chiesto l'immediata calendarizzazione di una mozione sul clima presentata nel giugno scorso. Davanti al rifiuto della vicepresidente di turno i senatori della Lega hanno occupato i banchi del governo per bloccare i lavori dell'Aula. La seduta è stata sospesa. Calderoli: "Siamo già partiti anche con l'addestramento dei colleghi del gruppo per un'opposizione dura e senza sconti".Continua a leggere

Governo Conte-2 i malumori di alcuni senatori M5s e Pd devono concretizzarsi anche con le dimissioni dai rispettivi partiti dopo il no alla fiducia : La fiducia ad un Governo quando si presenta alle camere è il via libera per iniziare il percorso amministrativo. La

Governo - Salvini : “Che schifo i senatori a vita - sono la casta della casta della casta” : Durante il suo intervento al Senato in occasione del voto di fiducia al Governo Conte, il leader della Lega Matteo Salvini attacca duramente la nuova maggioranza e lo stesso presidente del Consiglio. L'ex ministro dell'Interno avverte Conte sui decreti sicurezza e lancia la sua personale battaglia contro i senatori a vita.Continua a leggere

Governo Pd-M5s - niente poltrone ai senatori : la paura è quella di andare a casa subito : Lunedì mattina, il voto di fiducia al Governo Conte-bis di Pd e M5s. Fiducia che dovrebbe essere accordata senza troppi problemi a Giuseppe Conte, almeno al primo voto, anche se i numeri sono assai risicati e tali resteranno. E non a caso, come sottolinea Il Tempo, il numero di senatori grillini o d

Governo Conte 2 - Paragone : 'Operazione contro cittadini - tra senatori M5S malumore cresce' : Partito Democratico e Movimento Cinque Stelle, come è noto, hanno trovato un accordo politico per formare una nuova maggioranza e sostenere il Governo appena nominato e presieduto da Giuseppe Conte. Il voto della piattaforma Rosseau ha levato d'impaccio i dirigenti pentastellati rispetto alla direzione politica da intraprendere nello sviluppare un'intesa con i dem. C'è chi, tuttavia, come Gianluigi Paragone, senatore grillino, ha già annunciato ...

Crisi di Governo - Zingaretti termina il discorso in direzione Pd : ovazione da deputati e senatori : La direzione del Pd ha dato mandato a Zingaretti a dare la disponibilità nelle consultazioni a verificare le possibilità di un nuovo governo con un mandato esplorativo. Tutti i componenti della direzione hanno votato a favore della relazione del segretario, tranne – a quanto si apprende – il senatore Matteo Richetti che ha detto no. Al termine del discorso del segretario del Partito democratico, è partito un lungo applauso seguito, ...

Crisi di Governo : la stoccata di Conte al M5s. E i senatori del Movimento applaudono : “Mi sono a lungo soffermato sulla cultura delle istituzioni ed allora permettetemi di dire che quando il presidente del Consiglio si reca in Aula per rendere una informativa richiesta dal Parlamento come avvenuto sulla ‘vicenda russa’, il rispetto delle Istituzioni imporrebbe di rimanere in Aula ad ascoltarlo e non c’è ragione che possa giustificare un allontanamento”. Questo il messaggio recapitato da Conte al M5S ...

Crisi di Governo - le foto della giornata in Senato : le comunicazioni di Conte - il discorso di Salvini e dei senatori - tra urla - applausi e cartelli : Le foto della giornata chiave per la Crisi di governo e della fine dell’alleanza Movimento 5 Stelle-Lega, dopo 445 giorni: il discorso e l’annuncio delle dimissioni del premier Giuseppe Conte, gli interventi del ministro dell’Interno Matteo Salvini e dell’ex segretario Pd Matteo Renzi, il dibattito in Aula. Tra le espressioni del capo della Lega, attacchi incrociati, urla, applausi. E cartelli dei dem ...

Governo - senatori leghisti contestati a palazzo Madama da attivisti del M5s : “Traditori - buffoni” : Al grido di “traditori, traditori” e “Buffoni, buffoni”, un piccolo gruppo – una ventina di persone – con alcune bandiere del M5s ha contestato i senatori leghisti all’ingresso del Senato di via San Luigi dei Francesi. L'articolo Governo, senatori leghisti contestati a palazzo Madama da attivisti del M5s: “Traditori, buffoni” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Domani i senatori del Pd voteranno contro il Governo Conte-Salvini-Di Maio - ha detto Renzi : "Certo che sì". Cosi' l'ex-segretario del Pd, Matteo Renzi, a Studio Aperto, risponde a chi gli chiede se voterà contro il governo Conte, Domani in Senato, in caso di un'eventuale sfiducia al premier. "Noi - ha aggiunto - votiamo contro il governo Conte-Salvini-Di Maio che ha messo in ginocchio l'Italia. Noi votiamo perché vada a casa". E a chi gli chiede se con "noi" intenda dire i renziani o i senatori del Pd, Renzi risponde "noi senatori del ...

Crisi di Governo - a Roma il “rientro forzato” dei senatori dalle ferie : foto : L’arrivo a Palazzo Madama dei capigruppo alla riunione convocata dalla presidente del Senato Elisabetta Casellati

Governo : Lunedì alle 15 assemblea senatori Pd : Roma, 10 ago. (AdnKronos) – Lunedì prossimo, alle 15, un’ora prima della Conferenza dei capigruppo del Senato, si riunirà l’assemblea dei senatori Pd. L'articolo Governo: Lunedì alle 15 assemblea senatori Pd sembra essere il primo su CalcioWeb.