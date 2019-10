Governo : Renzi - ‘ora periodo di calma dopo tempesta salviniana’ : Roma, 3 ott. (AdnKronos) – “Se avessi pensato al mio sentimento personale non avrei neanche votato la fiducia a questo Governo. Però la politica non si fa per risentimento personale, ma per un sentimento nazionale, collettivo. Ora serve un periodo di calma dopo la tempesta salviniana”. Lo ha detto Matteo Renzi a Tg2 Post. L'articolo Governo: Renzi, ‘ora periodo di calma dopo tempesta salviniana’ sembra essere il ...

Governo - Fontana ad Affaritaliani.it "Renzi? Non staccherà la spina" : Secondo il governatore, Renzi ha troppa paura del voto per mettere in discussione il Conte bis, almeno finché non incasserà qualche nomina in primavera Segui su Affaritaliani.it

Pensioni - Renzi : ‘Su Q100 spero che il Governo ci ripensi’ : Il tema della riforma delle Pensioni continua a tenere banco nel dibattito politico, economico e sindacale mentre si avvicina sempre di più il momento del varo della legge di Bilancio 2020. Sulla questione previdenziale è intervenuto oggi, tra gli altri, il leader di Italia Viva Matteo Renzi che ha ribadito i concetti espressi nei giorni scorsi a proposito della Quota 100, una delle misure simbolo del precedente governo gialloverde insieme al ...

Sondaggio Ixè : se si votasse con maggioritario vincerebbe coalizione di Governo PD-M5S-Renzi : A Cartabianca ieri sera sono stati svelati i risultati di un nuovo Sondaggio politico condotto da Ixè. Viene confermata la tendenza evidenziata anche da altri istituti, ossia che tutti i principali partiti, dalla Lega al MoVimento 5 Stelle, dal PD a Forza Italia, sono in calo, mentre Fratelli d'Italia continua a crescere. Una nota leggermente diversa riguarda il partito di Matteo Renzi, Italia Viva, che Swg per esempio dà in ...

Governo - Corriere : 'Renzi-Di Maio strana coppia - obiettivo ridimensionare Conte' : La politica italiana ha riservato evoluzioni che, solo un anno e mezzo fa sembravano impossibili. Rischia di esserlo ancor di più lo scenario delineato da un interessante articolo apparso sul Corriere della Sera, a firma di Maria Teresa Meli, in cui si prova a leggere tra le righe di fatti e situazioni che si stanno delineando. In particolare si pone l'accento su come, a sorpresa, due ex nemici storici come Luigi Di Maio e Matteo Renzi ...

Governo - tra Conte e Renzi è alta tensione. «Mistificare la realtà è scorretto» : Il Def è stato varato, ma gli incubi restano e contro di loro Giuseppe Conte ha combattuto anche ieri. «Sarà il nome?», chiede ai suoi, con un filo d'ironia, il...

DIETRO LE QUINTE/ Il patto Renzi-Di Maio può smontare il Governo : Italia Viva e M5s non vogliono le lezioni anticipate, ma lavorano per logorare i Dem. Conte intanto gioca la sua partita per diventare un leader

Conti pubblici - il Governo chiede 12 - 6 miliardi di flessibilità. I gialloverdi ne domandarono e ottennero solo 3 - 2. Record per Renzi : 14 : I circa 12,6 miliardi di flessibilità sul deficit strutturale che il governo Conte 2 chiederà alla Commissione europea per il 2020 non sono un Record assoluto. L’esecutivo di Matteo Renzi, invocando il ciclo negativo e le clausole per le riforme strutturali, gli investimenti e le “emergenze” rifugiati e sicurezza, ottenne nel 2016 da Bruxelles il via libera a uno scostamento da oltre 14 miliardi. Nel 2017 il successore Paolo ...

Def : Renzi - ‘da Iv no dispetti a Governo - aumento Iva lo sarebbe per italiani’ : Roma, 1 ott. (AdnKronos) – “Non voteremo l’aumento dell’Iva. Molti dicono: voi non dovete fare i dispetti al governo. E infatti noi non vogliamo fare nessun dispetto al governo. Ma non vogliamo soprattutto fare dispetti agli italiani o regali a Salvini: l’aumento dell’IVA sarebbe un disastro”. Lo scrive Matteo Renzi nella enews.“Innanzitutto perché abbiamo fatto il governo spiegando che ...

Giuliano Ferrara : "Perché paghiamo Matteo Renzi e che cosa farà per questo Governo" : "Siamo consapevoli che l'alleanza innaturale è anche grottesca, che i rischi di flop sono altissimi, ma detto questo siamo incapaci di goderci lo spettacolo: e senza goduria non c'è vera critica, né stroncatoria né apologetica. C'è solo mugugno, che è il tipico compagno dell'attento posizionamento s

Sondaggi politici Noto : Renzi farà cadere il Governo secondo 60% italiani : Sondaggi politici Noto: Renzi farà cadere il governo secondo 60% italiani La scorsa settimana, l’istituto Noto ha dedicato un focus su Italia Viva, il partito dell’ex premier Matteo Renzi. Le società demoscopiche hanno già iniziato a testare la forza elettorale della nuova forza politica che raccoglierebbe un consenso che va dal 3 al 5%. Sondaggi politici Noto: il nome Italia Viva non piace ad un italiano su due Un consenso ...

Governo - Conte : “Renzi? Non ha golden share. Tutti lavorino per i cittadini” : “Renzi è un esponente di una delle forze che sostengono il Governo, un attimo dopo il giuramento si è sfilato dando vita a dei gruppi autonomi. Non ho problemi a citarlo, ci confronteremo ogni volta che ce ne sarà bisogno. Ma quando si dice che Renzi ha una golden share, rispondo che la golden share ce l’ha anche il M5S, il Pd, Leu, Iv, ce l’hanno tutte le forze che sostengono il Governo. Vedete, ragionare di golden share è ...

Governo : Conte - ‘Renzi? Sbagliato ragionare in termini di golden share’ : Roma, 30 set. (AdnKronos) – “Renzi è un esponente di una delle forze che sostengono il Governo, un attimo dopo il giuramento si è sfilato” dando vita “a dei gruppi autonomi. Non ho problemi a citarlo, ci confronteremo ogni volta che ce ne sarà bisogno. Ma quando si dice che Renzi ha una golden share, rispondo che la golden share ce l’ha anche il M5S, il Pd, Leu, Iv, ce l’hanno tutte le forze che ...

Banca Etruria - Caporale contro risparmiatrice : “È stata risarcita dal Governo per il 78%. Perché fare becero populismo su Renzi e Di Maio?” : Scontro a L’Aria che Tira (La7) tra il giornalista de Il Fatto Quotidiano, Antonello Caporale, e Patrizia Benvenuti, una risparmiatrice di Banca Etruria, partecipante alla manifestazione odierna indetta dal Comitato Vittime Salvabanche davanti al tribunale di Arezzo, dove si stava svolgendo l’ultima udienza del processo per il filone legato alle truffe. La risparmiatrice, che ha ottenuto dal governo 78mila euro e ne aspetta 22mila, ...