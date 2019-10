Governo | Gualtieri | ‘Italia ha cambiato pagina in meglio | andavamo a sbattere’

Roberto Gualtieri all'attacco di Matteo Salvini : "Crisi di Governo per non fare la manovra" : "Abbiamo ripreso l'Italia per i capelli. D'altronde la sfida di questa manovra era così ardua che Matteo Salvini ha aperto la crisi perché sapeva di non essere in grado di affrontarla". Inizia così, con un attacco al leader della Lega l'intervista di Roberto Gualtieri, ministro dell'Economia, al Cor

Governo - Conte : “L’Iva non aumenterà”. Il ministro dell’Economia Gualtieri : “Ecco come” : “Voglio confermare che abbiamo sterilizzato l’aumento dell’Iva. Ma non ci acContentiamo di questo“. Così in conferenza stampa Giuseppe Conte, dopo l’approvazione della Nota di aggiornamento del documento di Economia e Finanze, varato dal Consiglio dei ministri. E il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, ha illustrati i numeri su cui si baserà la prossima legge di Bilancio. L'articolo Governo, Conte: ...

Def - vertice di Governo senza esito : da Di Maio e Renzi stop a Gualtieri : Ad agitare la maggioranza è il nodo delle risorse per la manovra: dove trovare i fondi per scongiurare aumenti selettivi dell'Iva.

Governo - Gualtieri : “Ci è stato lasciato da pagare il conto del Papeete” : Il ministro dell’Economia a «Mezz’ora in più» su Rai3: «Partiremo con la riduzione del cuneo fiscale, e sul deficit una saggia via di mezzo tra 2 e 2,4%»

Governo : Lusetti - ‘linee Gualtieri ci convincono - disponibili a confronto’ : Roma, 13 set. (AdnKronos) – Le linee generali illustrate dal neo ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri convincono l’Alleanza delle cooperative italiane che si dice già da ora disponibile ad un confronto con il nuovo esecutivo per discutere dei provvedimenti concreti che il Governo intende mettere in campo. Ad affermarlo all’Adnkronos è Mauro Lusetti, il presidente dell’Alleanza delle cooperative italiane ...

Governo : Lusetti - ‘linee Gualtieri ci convincono - disponibili a confronto’ (2) : (AdnKronos) – Poi, rileva il presidente dell’Alleanza delle cooperative italiane, “la seconda cosa che mi convince è l’idea delle politiche economiche di Gualtieri che corrispondono molto alle nostre sensibilità: sostenibilità, green economy, crescita sbloccando gli investimenti, scongiuramento dell’aumento dell’Iva che deve scattare a gennaio del 2020, riduzione delle tasse sul lavoro a favore dei ...

Governo Conte 2 - premier al lavoro su discorso alle Camere : incontra i ministri Lamorgese e Gualtieri. Ieri la chiamata di Donald Trump : Il prossimo e più importante appuntamento di Giuseppe Conte sarà lunedì, quando il rinominato presidente del Consiglio parlerà alla Camera per chiedere la fiducia ai deputati e tracciare la linea del nuovo esecutivo. Non è un caso che il premier abbia voluto incontrare due ministri che seguiranno alcuni tra i dossier più delicati: il nuovo capo del Viminale, Luciana Lamorgese, e quello del Mef, Roberto GualtIeri. Dopo aver annunciato che non ...

Nuovo Governo Conte - Paragone : 'Voterò no - Gualtieri custode della liturgia euroepista' : Gianluigi Paragone, senatore del Movimento Cinque Stelle, lo aveva annunciato qualche giorno fa e non intende cambiare posizione. Nel momento in cui dovrà votare, in Parlamento, la fiducia al governo 'giallorosso' farà valere il proprio No. Lo ha detto a chiare lettere nell'ambito di un'intervista rilasciata all'Adnkronos in cui ha indicato, tra le altre cose, la scelta di Roberto Gualtieri in qualità di Ministro dell'Economia come paradigmatica ...

Governo Conte bis - Monti : 'Gualtieri? Primo requisito è capacità di scontentare la gente' : Il nuovo Governo sostenuto da Movimento Cinque Stelle e Partito Democratico è stato definito da qualcuno "di responsabilità". Il rischio di andare alle urne già in autunno, come evidenziato da Matteo Renzi, avrebbe comportato seri rischi per il Paese che avrebbe potuto trovarsi ad essere retto da un esercizio provvisorio, con il quale sarebbe potuto essere problematico varare la nuova legge di bilancio e disinnescare le clausole di salvaguardia ...

Travaglio sul nuovo Governo : 'Imbarazzante endorsement di Lady Bce su Gualtieri' : Il nuovo governo ha visto la luce con le nomine di Giuseppe Conte e il giuramento davanti al Presidente della Repubblica. Presto sarà il momento di iniziare a lavorare per il bene dell'Italia, ma questo è anche il momento in cui piovono i commenti su quelle che sono state le scelte del premier incaricato di formare il nuovo esecutivo. Marco Travaglio ha, come al solito, affidato la sua opinione all'editoriale apparso sulla prima pagina de Il ...

Governo - è nato il Conte bis : Gualtieri all'economia - Di Maio agli Esteri - Fraccaro sottosegretario. Alle 10 il giuramento Salvini : «Senza ideali e senza dignità» : Giuseppe Conte scioglie la riserva al Quirinale e presenta la lista dei ministri. Il nuovo Governo «giallorosso» è ai blocchi di partenza ed entrerà nella pienezza dei...

Ministri Governo Conte 2 : c'è Gualtieri all'Economia - Fusaro denuncia : 'Bruxelles comanda' : Diego Fusaro sperava che il governo giallorosso non prendesse forma. Alla fine, però, il Conte bis è diventato realtà e oggi esiste un esecutivo sostenuto da una maggioranza formato da Movimento Cinque Stelle e Partito Democratico. Uno scenario che il filosofo avrebbe preferito evitare, considerato che fino all'ultimo aveva sperato potesse continuare quello che lui definitiva un laboratorio interessante e che era l'esecutivo gialloverde. Adesso, ...

