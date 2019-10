Governo Conte | ' Non ci sarà un aumento dell' Iva | siamo stati sempre coerenti'

Fonte : Blastingnews

(Di giovedì 3 ottobre 2019) Il blocco'Iva e il taglio dei parlamentari sono i due pilastri che hanno permesso al Movimento Cinque Stelle e al Partito Democratico di coalizzarsi per formare una nuova maggioranza, dopo che l'allora ministro degli Interni, Matteo Salvini, in piena stagione estiva, ha fatto decadere l'esecutivo gialloverde puntando a una nuova tornata elettorale. "Se uno di questi due punti fondanti viene meno" ribadiscono alcune fonti pentastellate "Si perde il senso di questo".: "L'Iva non aumenterà" "Non facciamo polemiche inutili" annuncia il Presidente del Consiglio, Giuseppe, deciso a far prevalere la sua propria linea politica "Ho già dichiarato che non ciun aggravio'Iva e stiamo lavorando per definire l'impostazionea manovra economica". Ma le luci sono adesso puntate su Bruxelles e sulla reazione che potrebbe avere come conseguenzaa ...

