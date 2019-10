Governo : Cdm impugna bilancio Friuli perchè discriminatorio : Roma, 3 ott. (AdnKronos) – “Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie Francesco Boccia, ha deliberato di impugnare la legge della Regione Friuli Venezia Giulia n. 13 del 06/08/2019 ‘Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021 ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26’, in quanto alcune norme eccedono dalle competenze statutarie e ...

Governo : Cdm - ok definitivo a dlgs su riorganizzazione Agea : Roma, 3 ott. (AdnKronos) – “Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Teresa Bellanova, ha approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo che introduce disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo sulla riorganizzazione dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura – Agea e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare ...

Governo : Cdm - ok definitivo a dlgs su norme anti riciclaggio : Roma, 3 ott. (AdnKronos) – “Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro dell’economia e delle finanze Roberto Gualtieri, ha approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo che introduce modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi 25 maggio 2017, n.90 e n. 92, recanti attuazione della direttiva 2015/849/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015, nonché ...

Governo : Cdm - ok definitivo a dlgs su norme anti riciclaggio (2) : (AdnKronos) – Inoltre il decreto legislativo sulle norme anti riciclaggio approvato dal Cdm mira a “introdurre una serie di strumenti che le autorità di vigilanza possono utilizzare per mitigare il rischio connesso ai Paesi terzi, quali, per esempio, il diniego all’autorizzazione all’attività per intermediari bancari o finanziari esteri o all’apertura di succursali in Paesi ad alto rischio per gli intermediari ...

Governo : Cdm - su Rdc e quota 100 risparmi per almeno 1 - 5 mld : Roma, 3 ott. (AdnKronos) – “Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze Roberto Gualtieri, a norma dell’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 2 luglio 2019, n. 61, in relazione agli esiti del monitoraggio dei risparmi conseguenti al minor utilizzo delle risorse finanziarie iscritte in bilancio per l’attuazione delle disposizioni del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, ...

Governo : Cdm nomina Carmen Perrotta prefetto di Genova : Roma, 3 ott. (AdnKronos) – “Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’interno Luciana Lamorgese, ha deliberato il conferimento delle funzioni di prefetto di Genova alla dottoressa Carmen Perrotta”. Si legge nella nota del Cdm. L'articolo Governo: Cdm nomina Carmen Perrotta prefetto di Genova sembra essere il primo su CalcioWeb.

Governo : Cdm alle 16.30 - all’odg ‘scongelamento’ risparmi Rdc e quota 100 (2) : (AdnKronos) – E ancora: Decreto del Presidente della Repubblica con Regolamento concernente la disciplina delle procedure di raccolta, accesso, comunicazione, correzione, cancellazione ed integrazione dei dati e delle informazioni registratinel Centro elaborazione dati di cui all’articolo 8 della legge 1 aprile 1981, n. 121, in attuazione dell’articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – Esame ...

Governo : Cdm delibera scioglimento comune di Misterbianco : Roma, 26 set. (AdnKronos) - Il Consiglio dei ministri ha deliberato lo scioglimento del Consiglio comunale di Misterbianco, nel catanese, e ha prorogato di sei mesi lo scioglimento del Consiglio comunale di Sogliano Cavour, in provincia di Lecce. E' quanto rende noto Palazzo Chigi. "Il Consiglio dei

Governo : Cdm previsto per giovedì alle 15 - 30 (2) : (AdnKronos) – giovedì il terzo Cdm del Governo giallorosso dovrebbe, a quanto si apprende, formalizzare il passaggio delle deleghe del turismo al Mibac e del commercio estero al ministero degli Affari esteri.L'articolo Governo: Cdm previsto per giovedì alle 15,30 (2) sembra essere il primo su CalcioWeb.

Governo - CdM nomina i sottosegretari : 11.20 I sottosegretari del Governo Conte 2 sono 42: 21 sono del M5S, 18 del Pd, 2 di LeU e 1 del Maie, Movimento associativo italiani all'estero. Al Mise Buffagni (M5S); delega all'Editoria a Martella (Pd); all'Ambiente Morassut (Pd); Misiani (Pd) e Castelli (M5S) all'Economia. Agli Esteri,Sereni (Pd) e Del Re (M5S). Mauri (Pd) e Crimi (M5S) all'Interno. Sileri (M5S) alla Salute. Ascani (Pd) all'Istruzione.

Governo : fonti - ‘domani Cdm alle 9.30’ : Roma, 12 set. (AdnKronos) – Il Cdm è previsto per domani mattina alle 9 e 30. Si apprende da fonti di Governo. L'articolo Governo: fonti, ‘domani Cdm alle 9.30’ sembra essere il primo su Meteo Web.