Google si prepara a lanciare il test della velocità internet sui dispositivi Nest Hub

Chrome OS prepara la sincronizzazione delle reti Wi-Fi con l'account Google : Uno screenshot catturato con la versione 78 di Chrome OS Canary mostra finalmente il supporto per la sincronizzazione delle proprie reti Wi-Fi con il proprio account Google. La funzione al momento sembra essere esclusiva di Chrome OS, ma dovrebbe funzionare su più piattaforme in futuro.

Google Traduttore risolve il bug "Tocca per tradurre" su Android 10 e prepara la traduzione vocale continua : Durante le varie beta di Android Q la funzionalità "Tocca per tradurre" di Google Traduttore non ha funzionato, ma a seguito del lancio di Android 10 la scorsa settimana, una nuova versione dell'app corregge il bug, inoltre il codice contenuto nella versione 6.2 suggerisce una modalità di traduzione vocale continua.

Google prepara un'altra lapide : un altro servizio chiuderà l'1 settembre 2020 dopo appena due anni : Il colosso di Mountain View ha rivelato che chiuderà Google Hire, il sistema di tracciamento delle domande di lavoro lanciato appena due anni fa. Google afferma che Hire non verrà chiuso fino all'1 settembre 2020, pertanto sarà possibile continuare a usarlo per un altro anno intero, ma con tutta probabilità non verranno aggiunte nuove funzionalità.

L'App Google 10.49 prepara il tutorial sui gesti di Android 10 per Google Assistant e altre novità : Il codice contenuto nella versione 10.49 dell'App Google rivela che il team di sviluppo sta lavorando su un tutorial che spiega come avviare Google Assistant con la nuova navigazione gestuale di Android 10, inoltre la modalità Driving Assistant potrebbe ottenere una modalità scura.

Google prepara la ricerca di immagini inversa con Google Lens in Chrome per Android : Google Lens è disponibile in Google Assistant, Google Foto e Google immagini sul web, se state navigando su dispositivi mobili, ma ora sembra che Google aggiungerà un collegamento a Lens in Google Chrome per Android. Quando la funzione sarà disponibile, aprendo il menu contestuale per qualsiasi immagine Chrome per Android mostrerà l'opzione Cerca con Google Lens al posto di Cerca questa immagine su Google.

Google Foto 4.23 prepara le funzionalità Colorize beta - Ricordi e altre novità : Il codice contenuto nell'app di Google Foto 4.23 in fase di lancio da ieri sera mostra una serie di nuove funzionalità che verranno introdotte a breve, tra cui i Ricordi e la possibilità di gestire in-app la funzione Cornice Foto del proprio Smart Display. La beta di Colorize è in lavorazione, inoltre potrebbe anche arrivare la versione di prova di Google One.

Google Play Services si prepara a stimare il tempo di utilizzo rimanente per i dispositivi bluetooth : Il jack per cuffie da 3,5 mm sta per uscire di scena in favore dei dispositivi audio bluetooth e ora l'ultima versione beta di Google Play Services indica che Google tenterà di fornire una stima più intelligente per la durata della batteria, traducendo la percentuale della batteria rimanente in ore e minuti di utilizzo previsti.

Google Duo 60 aggiunge l'eliminazione della cronologia delle chiamate e prepara le modalità dark e luce scarsa : Google Duo 60 aggiunge la possibilità di eliminare la cronologia audio e video di un contatto e prepara un'imminente opzione che permetterà di ricevere messaggi dal team Duo, una modalità scura e la funzionalità "luce scarsa" che potrebbe arrivare presto.