Google e Levi’s lanciano due nuove giacche hi-tech sempre connesse in Italia

Google e Levi’s lanciano due nuove giacche hi-tech sempre connesse : Se le giacche futuristiche di Cyberpunk 2077 vi fanno sperare in un futuro iper-tecnologico, sappiate che Google e Levi’s ci riprovano ancora una volta con le nuove Levi’s Trucker Jacket e Levi’s Sherpa Trucker Jacket. Se la memoria vi assiste (ricordate il Levi’s Commuter?), saprete bene che Google non è nuova a collaborare con Levi’s, sebbene sia passato qualche anno dalla loro ultima creazione. Ma cosa ...

La nuova giacca smart di Levi’s con Google : Levi’s Trucker Jacket con Jacquard by Google nella versione Sherpa A due anni dal lancio negli Stati Uniti della prima giacca smart (la Commander Trucker Jacket), Levi’s e Google rinnovano la collaborazione con il lancio della Levi’s Trucker Jacket con Jacquard by Google. “Lo scopo è sempre lo stesso”, afferma Paul Dillinger, vice presidente responsabile per l’innovazione di Levi Strauss: “Vogliamo dare al nostro cliente un ...