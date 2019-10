Gonzalo Higuain è tornato o forse non se n’è mai andato

Fonte : calcioweb.eu

(Di giovedì 3 ottobre 2019) Prendete un attaccante, dategli fiducia e fatelo sentire importante, per il resto se la vedrà lui. Il risultato?. Ebbene sì, proprio come una ricetta culinaria, che alla fine del lavoro crea il piatto da gustare, anche nel calcio basta scegliere gli ingredienti giusti per far esaltare un calciatore. Su, chi riesce a fargli tirar fuori gli ingredienti migliori è Maurizio Sarri. Nessun altro come lui. Se il Pipita ha espresso il suo massimo potenziale con l’allenatore toscano, un motivo ci sarà. E l’attaccante, al di là di Sarri, di gol ne aveva segnati anche in passato. Ma con Sarri non è lo stesso. Il motivo? Le sue prestazioni attuali alla Juve. Spesso si dice che un centravanti d’area, quando non segna per molto tempo, è perché fa fatica a sbloccarsi. Il gol non arriva, per una serie di concause, e diventa tutto più difficile. In ...

