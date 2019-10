Giuseppe Conte | il testo dell' interrogazione parlamentare della Lega sul conflitto di

Giuseppe Conte sullo stop all'aumento Iva : "Salvati 542 euro per ogni famiglia" : Adesso Giuseppe Conte fa il galletto, gonfia il petto, si erge a salvatore della patria. L'occasione è l'assemblea di Assolombarda al teatro La Scala di Milano, dove era presente anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Il presunto avvocato del popolo, il campione del trasformismo po

Matteo Salvini inchioda Giuseppe Conte : "Neanche un colpo di telefono". 007 e Russiagate - cosa non torna : "Assolutamente no. A Ferragosto ero a Castel Volturno". Matteo Salvini, ospite di Agorà su Raitre, smentisce categoricamente che il premier Giuseppe Conte abbia avvisato l'allora ministro dell'Interno dei contatti avvenuti tra gli 007 italiani ed esponenti del governo americano per carpire informazi

Matteo Salvini contro Giuseppe Conte : "Usa i servizi segreti come sua dépendance" : “Io assolutamente non sono stato informato di niente. A Ferragosto ero a Castelvolturno e Conte non mi fece neanche mezzo colpo di telefono”. Matteo Salvini, ad Agorà su Rai3, torna così sui possibili coinvolgimenti italiani nel Russiagate che coinvolge l’amministrazione Trump.“Se neanche i vicepresidenti del Consiglio non sapevano nulla di scandali internazionali veri e non - rimarca il leader della Lega - ...

Giuseppe Conte convocato dal Copasir. Trump e gli 007 italiani - il sospetto sulla conferma a Palazzo Chigi : Il Copasir convoca Giuseppe Conte per riferire sugli incontri riservati avvenuti lo scorso agosto a Roma tra il ministro americano della Giustizia William Barr, uomo di fiducia di Donald Trump, e i vertici dei servizi segreti italiani. Il sospetto è che dagli Usa abbiano chiesto ai nostri 007 un aiu

Il Copasir convoca Giuseppe Conte sulla "missione" Usa a Roma : Giuseppe Conte dovrà con tutta probabilità presentarsi al Copasir per rispondere alle domande dei commissari. Dovrà spiegare se e quali contatti ci siano stati tra il segretario alla Giustizia statunitense William Barr e i nostri Servizi segreti, se questi contatti abbiano riguardato in qualche modo il Russiagate, perché non sono stati resi noti, e se l’autorizzazione ai colloqui che avrebbe avuto il disco verde ...

“Giuseppe Conte? Era mio allievo al liceo : brioso - non secchione - piaceva molto alle ragazze” : Filomena De Nittis è stata la professoressa di matematica di Giuseppe Conte al liceo Classico Pietro Giannone di San Marco in Lamis, in provincia di Foggia. E la donna ha raccontato a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio 1, alcuni aneddoti sul presidente del consiglio. “Era uno studente valido e maturo, aveva un’intelligenza fervida, era un ragazzo abbastanza brioso“. Ma niente passione per la matematica: “Non era un secchione ma era ...

Luigi Di Maio - la fronda interna vuole dare la leadership a Giuseppe Conte. Spunta un documento segreto : Luigi Di Maio è sempre più solo. All'interno del Movimento 5 stelle, lacerato dai malumori, si fa largo il "partito di Giuseppe Conte". Una fronda di delusi che guarda a sinistra e vuole il premier come leader. Parlare di scissione è ancora prematuro ma non è detto che non avvenga. Alla Camera, riv

Matteo Renzi e Luigi Di Maio - l'asse degli ex nemici che preoccupa Giuseppe Conte e Pd : Da ex nemici ad "alleati" nell'offensiva anti-Iva che ha costretto il Pd a rivedere la sua manovra economica. Matteo Renzi e Luigi Di Maio ora spaventano i dem e Giuseppe Conte che vedono con sospetto questo inedito "asse". Scrive Maria Teresa Meli in un retroscena sul Corriere della Sera che "i due

Come è andato l'incontro tra Giuseppe Conte e Mike Pompeo : I dazi occupano la scena del confronto tra Italia e Stati Uniti, che, nelle ore in cui Mike Pompeo è in visita in Italia, fanno sapere di "condividere" con Roma "l'impegno per un commercio libero ed equo". È stato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, a insistere con il Segretario di Stato americano affinché l'Italia non venga colpita dalla politica dei dazi americani, che rischiano di mettere in ginocchio il settore agroalimentare. ...

Vittorio Feltri contro Giuseppe Conte : "Non potrebbe fare la domestica ma è premier. Ridicolo" : Il premier Giuseppe Conte dice, alla vigilia della manovra, che non ha mai aperto un libro di matematica. Un genio. Le sue parole non sono sfuggite a Vittorio Feltri che commenta su Twitter: "Conte non ha mai aperto un libro di matematica. Non solo: non è capace di fare il conto della serva per cui

Giuseppe Conte vuole un Green New Deal. Bene - avrei qualche suggerimento : “Mio figlio ha fatto il primo sciopero della sua vita, gliel’ho concesso. I giovani che hanno riempito le piazze sono sensibili al problema dei cambiamenti del clima e questo ci deve far ben sperare”. Questo ha detto il Presidente Giuseppe Conte il 28 settembre parlando al villaggio Coldiretti di Bologna. Ci rallegriamo con lui: anzi, con tutto il rispetto, osiamo sperare che il figlio sarebbe andato in piazza per il clima anche se il padre non ...

Giuseppe Conte - il sospetto su Matteo Renzi e Luigi Di Maio : "Così facciamo poca strada". La notte delle liti : "Se Renzi comincia a diffeRenziarsi per avere visibilità e Di Maio si mette a inseguirlo sul suo terreno, facciamo poca strada. Finiremo per dividerci in responsabili e arruffapopolo". Il clima nel quale si è definita la Nadef, la nota di aggiornamento del Documento di economia e Finanza, è questo:

"Mai aperto un libro di matematica" - rivela Giuseppe Conte : Come ero da professore? "Spero che mi si riconosca di essere sempre stato rispettoso della persona. I voti? Non regalavo nulla, ma senza mai penalizzare gli studenti". Così il premier Giuseppe Conte, parlando a 'Skuola.net'. Il premier rivela di avere avuto il massimo dei voti alla maturità al liceo classico. "Tra le materie più amate filosofia e storia", aggiunge il presidente del Consiglio. "Chiedo venia ai miei professori di ...

Giuseppe Conte : “dubito ci sia diritto alla morte”. Polemica coi laici : Giuseppe Conte: “dubito ci sia diritto alla morte”. Polemica coi laici si è limitato a esprimere a titolo personale la propria opinione alla kermesse annuale organizzata dal giornale digitale Affaritaliani.it è ospite niente meno che il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Il premier si è concesso a una lunga intervista, nella piazza brindisina di Ceglie Messapica. Tra gli argomenti più controversi toccati durante l’intervento ...