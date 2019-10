Giornata di formazione sulla violenza di genere oggi a Ragusa

Giornata Sla - focus sui caregiver familiari : ancora senza una legge ad hoc che li tuteli. “Dalle istituzioni mancano aiuti e formazione” : caregiver senza tutele al livello economico e risorse per l’assistenza domiciliare insufficienti. Sono alcuni dei temi sui quali la Giornata nazionale sulla Sclerosi laterale amiotrofica (SLA), che si celebra in Italia il 15 settembre, vuole porre l’attenzione. Chi si prende cura dei propri familiari non autosufficienti, ossia i caregiver, in Italia non hanno infatti ancora un riconoscimento giuridico. Manca una legge ad hoc, e con ...

Consigli Fantacalcio Serie A/ Dritte : chi schierare in formazione nella 3Giornata? : Consigli Fantacalcio Serie A: Dritte per le formazioni nelle partite della 3giornata di campionato. Scopriamo chi è in evidenza e chi invece evitare.